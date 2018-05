10 Rezepte für den Sommerbrunch

Und so gehts:

Rohe Kartoffeln mit der Röstiraffel raffeln und in einem Küchentuch gut auspressen. Mit fein gehacktem Rosmarin, Estragon und etwas Salz mischen. Olivenöl in eine Pfanne geben und alles einige Minute gut anbraten. Dabei die Kartoffeln mit einer Kelle bewegen. Nachdem alles rundum ein bisschen angebraten ist, formen Sie die Rösti. Diese beidseitig goldbraun braten. In der Zwischenzeit frische Erbsli zubereiten. Dafür Butter in eine Bratpfanne geben, nach Geschmack einige Frühlingszwiebeln beigeben. Dann die Erbsli und etwas Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Kräuter wie Basilikum oder Pfefferminze beigeben und gar kochen. Die Rösti mit den Erbsli und Spiegeleiern servieren. Tipp: Sie können das Gericht auch mit gebratenem Speck oder Rohschinken anreichern. Ich finde jedoch, dass es nicht immer und überall Fleisch dazu braucht!