Brauchen Sie etwas mehr Glanz im Leben? Versuchen Sie es mit Lackfarbe für die Wohnung.

Früher hatte man statt Kacheln oft Lackfarbe in der Küche – zumindest im unteren Teil der Wände. Heute wird Lackfarbe als Eleganzmacher eingesetzt, in so ziemlich allen Räumen und in ganz unterschiedlichen Stilen. In diesem herrschaftlichen Haus zeigt sich die Hochglanzwand in Himmelblau, was der klassischen Einrichtung viel moderne Frische verleiht. (Bild: Suzanne Kasler)

Farbe muss nicht farbig sein. Glanz sieht auch in Weiss fantastisch aus. Durch die Reflektion an den Wänden bekommen auch kleine Räume eine Leichtigkeit. (Bild über: Apartment Therapy)

Dieser Raum wirkt wie eine moderne Interpretation unserer alten Bauernhäuser, wo das Täfer oft glänzend angestrichen wird – und übrigens nicht selten in Grün. Doch das typische Schweizer Bauernhausgrün ist eher ein gedämpftes, gräuliches Salbeigrün. Hier macht ein leuchtend starkes Smaragdgrün den Raum einzigartig. (Bild über: Arkpad)

Schwarze und andere dunkle Wände sind gerade hoch im Kurs. Ich weiss, sie polarisieren, besonders hier in der Schweiz haben viele Angst vor dunklen Farben im Haus. Doch die Befürchtung, dass dunkle Farben einen Raum klein machen, sind falsch. Im Gegenteil. Je kleiner ein Raum, umso mehr tun ihm dunkle Wände gut. Sie bringen Tiefe und damit Grösse. Besonders chic ist schwarzer Lack, wie dieses Beispiel zeigt. In diesem Wohnzimmer kommen Moderne, Klassik, Eleganz und ein wenig Rock’n’Roll-Chic zusammen. (Bild über. The Berkshire House)

Zu diesen blauen Lackwänden wurden sonnengelbe Vorhänge und ein farbiger Teppich kombiniert. Natürlich trägt die Architektur dieser herrschaftlichen Räume auch noch ihren Teil dazu bei. Aber Lack und dunkle Farben gehen überall. (Bild über: The Berkshire House)

Zum Beispiel auch im kleinen, kuscheligen Cottage. Dieses erinnert wieder ein wenig an unsere heimischen Bauernstübchen, bloss die Farbe, das warme Olivgrün, ist gewagter. Zudem ist die Decke mit der gleichen Lackfarbe gestrichen, was den kleinen Raum in eine Art grosse Lackdose verwandelt. (Bild über: La Dolce Vita Blog)

Ganz anders, nämlich schlicht und modern, ist dieser Raum. Mit den hellgrün lackierten Wänden, der grossen klassischen blauen Eckgruppe und dem dezenten eleganten Wohnstil hat der normale Raum viel Grandezza bekommen. (Bild: Tharon Anderson Design)

Holztäfer wird in herrschaftlichen Häusern gerne mit Glanzlack versehen. Dieser macht die Wände nicht nur robuster, sondern gibt ihnen Freundlichkeit und Chic. (Bild über: Paint and Pattern)

Manchmal ist es nicht die Farbe, sondern bloss der Lack, der eine Oberfläche veredelt. So können auch Holz oder andere Materialien mit einem Lack ein besonderes Finish bekommen. (Bild über: The Empire Furniture)

Wenn schon, denn schon: Glanz und Leuchtkraft passen gut zusammen und verleihen einander Kraft. Eine einzelne Wand oder gar einen Raum in einer wirklich starken Farbe zu lackieren, braucht zwar Mut, lohnt sich aber, denn die Wirkung ist doppelt stark! (Bild über: Splendid Sass)

Würden diese Wände nicht glänzen, wäre das Schlafzimmer nur halb so chic! Vor Glanz wirkt nämlich alles edel und stark. (Bild über: Quintessence Blog)

Glänzende Wände sind auch in der modernen Architektur ein wichtiges Thema. Dieses kleine Entree wirkt mit der untypischen Wohnfarbe Himmelblau frisch, cool und ist ein echter Hingucker. (Bild über: Keltainen talo rannalla)

Lackierte Wände sind aufwendiger als solche, die mit normalen Wandfarben gestrichen werden. So ist der Entscheid, besonders in Mietwohnungen, ein grösserer. Wenn Ihnen die Idee gefällt, Sie aber keine Lust haben auf grössere Rückbauarbeiten beim Umzug, dann ist eine solche Faltwand ein tolle Idee. Der Vorteil: Sie können Sie mitnehmen, wenn Sie ausziehen, oder auch in einen anderen Raum stellen. (Bild über: Aesthetically thinking)

Einen wirklich coolen lackierten Raum hat das Zürcher Einrichtungsgeschäft Artiana. Im Untergeschoss wurde ein Zwischenraum in einem knalligen Pink gestrichen. Und zwar alles, inklusive Lichtschalter!

Credits:

Interior Design: Suzanne Kasler,Tharon Anderson Design

Blogs und Magazine: Quintessence Blog, Splendid Sass, Keltainen talo rannalla,The Empire Furniture, Paint and Pattern, La Dolce Vita Blog, The Berkshire House, Arkpad, Apartment Therapy, Aesthetically thinking