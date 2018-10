Auf Muschelsuche

Geben Sie Olivenöl, eine gehackte Knoblauchzehe und einen gehackten Peperoncino in eine Pfanne, dünsten, bis es duftet, dann die Moules und die Vongole beigeben. Andünsten und mit der Hälfte des Weins ablöschen. Zudecken und so lange kochen, bis sich die Muscheln öffnen. Die Muscheln herausnehmen, zur Seite stellen und den Sud zur Seite stellen. Nun geben Sie Olivenöl in die Bratpfanne, legen eine Knoblauchzehe rein und erhitzen beides. Darin braten Sie die Calamari-Ringe an. Nach etwa 5 Minuten den restlichen Weisswein darübergiessen, den Knoblauch herausnehmen, einköcheln lassen und dann die Tomaten beigeben. Am Schluss die Scampi darauflegen, zudecken, nochmals einige Minuten köcheln. Spaghetti al dente kochen und zu den Calamari und Scampi geben. Gut mischen, den heissen Sud dazumischen und am Schluss alle Muscheln. Würzen – es braucht nur wenig bis kein Salz, da die Meeresfrüchte bereits viel Salz in sich tragen. Mit gehackter Petersilie und etwas Basilikum servieren.