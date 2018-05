Das kochen wir am Wochenende

Schneiden Sie die Chorizo in Stücke, und braten Sie sie in ein wenig Olivenöl an. Wenn das Fett aus dem Wurstfleisch rinnt, geben Sie die gehackte Schalotte bei und dünsten diese einige Minuten. Nun kommen die Tomatenstücke rein. Alles gut vermischen und den Reis dazugeben, etwa 5 Minuten zusammen andünsten und anschliessend den Wein darübergiessen. Ein wenig einköcheln lassen, den Rosmarin beigeben und dann langsam die Bouillon portionsweise mit einer Kelle beigeben. Wenn der Reis fertig ist, vom Feuer nehmen und den Rosmarin rausnehmen. Den Zitronensaft darübergeben und dann den Käse einrühren. Sie können den Risotto mit einigen extra angebratenen Chorizostücken servieren. Auch fein ist es, wenn Sie in der Halbzeit frische Erbsen dazugeben.