Farbakzente beleben die Wohnung

Treiben Sie es bunt mit Ihrer Einrichtung – aber gezielt!

Anziehend

Teppiche machen einen Raum nicht nur vollkommen und wohnlich, sondern bringen auch Farbe rein. Wählen Sie einen aufregenden Ton wie Violett. Violett bringt Moderne und Eleganz und passt sehr gut zu verschiedenen Stilen. (Bild über: Italian bark)

Sonnenkissen

Samt ist gerade der Renner unter den Stoffen. Verwöhnen Sie sich und Ihr Bett mit zwei sonnengelben Zierkissen aus diesem königlichen Material. (Bild über: Inrichting huis)

Hingucker

Zeigt ein Möbel eine starke Farbe, wird es sofort zum Hingucker und zum besonderen Stück. Wählen Sie also Kommoden, Sessel oder Solitärschränke in einer tollen Farbe. Oder geben Sie einem alten Exemplar einen neuen Anstrich. (Bild über: Home decor interior designs)

Frischmacher

Farben vertreiben nicht nur die Langeweile aus einer monochromen Einrichtung, sondern sie bringen auch Leben in die Bude. So reicht zuweilen ein einzelnes Kissen – und schon wirkt die Wohnecke frischer und freundlicher. (Bild über: Nooks)

Schmuckstück

Wenn Sie ein Einzelstück in einer Farbe wählen und es dominant platzieren, wird es zum aussergewöhnlichen Schmuckstück. (Bild über: Planete Deco)

Überraschung

Es muss nicht immer Beige oder Braun sein! Wenn Sie ein Sofa in einer gewagten Farbe wählen, dann darf der Rest der Wohnung ruhig monochrom bleiben – die Kombination wirkt trotzdem aufregend. (Bild über: Keltainen talo rannalla)

Modernist

Wäre dieser Couchtisch aus Marmor oder Holz, dann würde dieses Wohnzimmer ziemlich bieder wirken. Da er aber in leuchtendem Rot glänzt und zudem eine moderne Form zeigt, mischt er alles neu auf. (Bild über: We heart it)

Abwechslung

Puristen lieben weisse Bettwäsche. Gegen eine farbige Decke, farbige Zierkissen oder einen farbigen Beistelltisch ist aber nichts einzuwenden. Denn damit kommt Abwechslung hinein. (Bild über: Only deco love)

Credits:

Blogs und Magazine: Only deco love, We heart it, Keltainen talo rannalla, Planete Deco, Home decor interior designs, Inrichting huis, Italian bark

Immobilienagenturen: Nooks