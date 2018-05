Raffiniert einfach

Schneiden Sie die Pouletbrüstchen schmetterlingsförmig auf – in je zwei Schnitzel. Mit Salz und Pfeffer würzen und im Mehl wenden. Dann braten Sie die Schnitzel beidseitig in Olivenöl an und legen sie zur Seite. Giessen Sie den Wein, den Zitronensaft und die Bouillon in die Pfanne. Schaben Sie dabei alle Bratreste zusammen und geben Sie die Zitronenschale bei. Geben Sie die Kapern hinzu und köcheln Sie alles zwei, drei Minuten. Nun kommen die Pouletschnitzel zurück in die Pfanne. Erhitzen und anschliessend die Butter und Petersilie beigeben. Wenn alles warm und cremig ist, servieren – zum Beispiel über Nudeln.