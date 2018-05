Mit diesen 10 Wohnideen zieht Sommerlaune ein

Sommer, wir lieben dich – auch in der Wohnung! Diese Einrichtungsideen bringen schon mal Ferienlaune.

1 – Bringen Sie die Wohnung auf die Palme

Ziemlich gewagt, aber eindrucksvoll: Eine grosse Palme bringt Ihr Wohnzimmer direkt in den Süden. Sie muss ja zwingend echt sein! Weisse Sitzmöbel, ein dekorativer grosser Teppich und gemusterte Kissen vervollkommnen die frische, leicht orientalische Wirkung. Man wähnt sich hier ein bisschen wie auf dem Filmset von Casablanca. (Bild über: Gravity)

2 – Entführen Sie Ihr Schlafzimmer an die Küste

Genauso wie ein gemustertes, farbiges, frisches Sommerkleid glücklich macht, helfen Farben und neue Bettwäsche einem Schlafzimmer, auf den Sommer umzustellen. Das tolle Foto von der Amalfiküste hilft natürlich mit. (Bild über: Keltainen talo rannalla)

3 – Geniessen Sie einen Drink im eigenen Swimmingpool

Träumen kann man überall – auch in der Badewanne. Oft ist es gerade im Bad kühler als im Rest der Wohnung. Da hilft diese humorvolle und charmante Idee, entdeckt auf dem Blog SF Girl. Eine Badewanne wurde kurzerhand als eine Art Poolbar eingerichtet. Mit bunten Kissen, einem Brett als Tisch und natürlich azurblauer Farbe.

4 – Übernachten Sie in Kalifornien

Mir Farben und Muster kann man schnell und einfach eine völlig andere Stimmung und einen neuen Look kreieren. Wenn Sie es damit ein wenig übertreiben und leuchtende Farben mit schwarz-weissen Mustern und dazu noch Leoprint wählen, dann bekommt eine Sitzecke oder ein Schlafzimmer einen poppig frischen Look wie etwa in Palm Springs, Hollywood oder Miami. Stylen Sie dazu coole Retro-Objekte in Pastellfarben und Vasen mit exotischen Blumen und Palmenblättern. (Bild über: Pmq for two)

5 – Machen Sie Ihre Küche zum Marktstand

Feriengefühl kommt auch mit einem Marktbesuch auf. Kaufen Sie frische Früchte, knackiges Gemüse und duftende Kräuter und platzieren Sie diese in grosse Schalen, Schüsseln und, wie ich es in meiner Küche tue, auf Etageren. So bekommt nicht nur Ihre Küche ein südliches Flair, sondern auch Ihr Menüplan wird auf einfache mediterrane Kost umgestellt. Feine Rezepte dafür finden Sie in den folgenden Sweet-Home-Foodgeschichten:

6 – Gönnen Sie Ihrem Esszimmer Ferien

Wer sagt denn, dass es unbedingt einen Garten braucht, um sich wie in den Ferien zu fühlen? Diese charmante Idee, nämlich einen kleinen bunten, gefransten Sonnenschirm an einen Esstisch zu montieren, möchte man sofort nachahmen. Natürlich gefallen uns auch die vielen Blumen, bunten Stoffe und der frische Stilmix! (Bild über: Prenons le temps)

7 – Decken Sie den Tisch wie im Ferienhaus

Wenn wir schon am Tisch sind, dann decken Sie ihn mit Freude und entspannt sommerlich wie im Ferienhaus. Dafür helfen schöne Tischsets, Leinenservietten, Bistrogeschirr, farbige Gläser, Zitronen und Gräser, alles von Tine K. Home.

8 – Bringen Sie die Natur ins Haus

Mit Blumensträussen, die bunt gemischt so wirken, wie wenn sie gerade aus dem Garten kommen, bringen Sie viel Sommerlaune in die Wohnung. Stellen Sie sie in Krüge statt in Vasen, mischen Sie Gräser und Zweige dazu und schmücken Sie auch Räume damit, wie die Küche oder das Bad. (Bild über: An early morning walk)

9 – Geben Sie Ihren Gartenmöbeln ein Dach über dem Kopf

Egal, ob nun das Wetter mitmacht oder nicht – die Idee, Gartenmöbel in die Wohnung zu stellen, bringt auf jeden Fall Sommerstimmung. Einzelne Korbmöbel, geschickt platziert, schaffen es nämlich, dass alles unkomplizierter und leichter wirkt (alles von Madam Stoltz).

10 – Dinieren Sie in der Provence

Wieso nicht heute im französischen Bistro «Chez moi» sinnieren? Ein Strohhut an der Wand, eine Fruchtschale und Blumen als Dekoration, ein knusprig frisches Baguette und natürlich leichte provenzalische Küche, und schon sind Sie hin und weg! (Bild über: SF Girl)

Credits:

Blogs und Magazine: Gravity, Keltainen talo rannalla, SF Girl, Prenons le temps, Pmq for two, An early morning walk

Shops und Kollektionen: Tine K. Home, Madam Stoltz