Mitten in der Pampa

Dieses Einfamilienhaus in Chile steht mitten auf dem Feld. Sein Baustil hat sich der Natur angepasst.

Extreme Temperaturschwankungen und Erdbeben waren ausschlaggebend für den Baustil dieses chilenischen Einfamilienhauses auf dem Land. Es ist mehrheitlich einstöckig, und die Gebäudeteile ziehen sich in verschiedene Richtungen.

Das Haus ist für eine Familie mit drei Kindern gebaut worden und bietet viel offenen und hellen Wohnraum.

Ein warm wirkender Holzboden zieht sich durch alle Gebäudekomplexe, welche ineinander übergehen.

Kalt in der Nacht und heiss am Tag: Das Haus muss extreme Temperaturschwankungen ausgleichen. So sind die Fenster zwar gross, aber nicht fassadenfüllend. Die einzelnen Räume sind verschachtelt aneinandergebaut und gruppieren sich um den zweistöckigen Herzbau.

Auf der Rückseite sind die Fenster minimal eingesetzt, wie hübsche kleine Gucklöcher mit Sicht auf die weite Landschaft.

Vom Swimmingpool aus gesehen wirkt das Haus wie eine Villa, die in Miami stehen könnte. Und doch ist es ein einfaches Landhaus, das Moderne mit Tradition verbindet.

Credits:

Architektur: GITC Arquitectura

Fotos: Felipe Díaz Contardo