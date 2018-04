Kleiner Aufwand, grosser Genuss

Und so gehts:

Bouillon kochen. Den Lauch in kleine Ringe schneiden und in einer grossen, tiefen Bratpfanne mit Butter oder Olivenöl andünsten. Reis beigeben, alles etwa 10 Minuten sanft dünsten und dann ein wenig Weisswein dazugiessen. Nach und nach die Bouillon beigeben. Rauchlachsscheiben in Streifen schneiden. Wenn der Reis gekocht ist, den Rauchlachs daruntermischen. Den Risotto mit Schnittlauchringli garnieren und mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen. Ein Spiegelei oder ein verlorenes Ei schmeckt sehr gut dazu, und ein bisschen Sauerrahm.