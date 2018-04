Viel Natur im Vorort

Dieses Familienhaus in Paris zeigt, dass der Bezug zur Natur auch beim Häuserbau in Vororten funktioniert.

Nachhaltiges und naturnahes Design ist auch beim Häuserbau wichtig geworden. So werden in diesem Haus viele umweltfreundliche Eigenschaften stilvoll und spannend kombiniert.

Das Einfamilienhaus, das in einem Pariser Vorort steht, wurde in einer Werkstätte gebaut und in weniger als zwei Wochen bezugsfertig aufgestellt. Die vielen Holzpaneele vermitteln auf moderne Art sehr viel warme Wohnlichkeit.

Oberlichter sorgen für wunderschönes Licht und fungieren zudem als passive Heizung.

Die Architekten haben viele Schiebetüren eingebaut. Dadurch können die Bewohner den Wohnraum offen und grosszügig benutzen – und bei Bedarf jederzeit ganz leicht Privatsphäre schaffen.

Wunderschön ist die Pergola auf dem Dach. Hier können Pflanzen wachsen und ranken. Die Sonne scheint aufs Haus und sorgt dadurch zusätzlich für Wärme im Haus.

Zur Strassenseite zeigt sich das Haus ein bisschen geschlossener, aber freundlich – dank warmer Holzfassade.

Credits:

Architektur: Djuric Tardio Architectes

Fotos: Clément Guillaume