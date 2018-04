Frühling auf dem Tisch

Und so gehts:

Rüsten Sie weisse Spargeln und behalten Sie die Schalen. Kochen Sie anschliessend in einem grossen Topf 2 Liter Wasser auf. Schneiden Sie eine Zitrone in Scheiben. Geben Sie die Schalen, 1 EL Salz, 1 EL Zucker, 1 EL Butter und die Zitronenscheiben in das Wasser und lassen alles etwa 15 Minuten ziehen. Giessen Sie nun das Wasser ab, sodass die Schalen und die Zitronen nicht mehr im Spargelsud sind. In der Zwischenzeit bereiten Sie eine Béchamelsauce zu. Die klassische französische Sauce wird eigentlich nur mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss gewürzt. Ich liebe es aber, sie mit ein wenig Bouillon zu verfeinern. Von Anfang an: Geben Sie etwa 30 g Butter in eine Pfanne und lassen sie schmelzen. Dann geben Sie einen gehäuften Löffel Mehl dazu und verrühren alles etwa 3 Minuten, sodass es schön schaumig wird und duftet. Unter Rühren 5 dl Milch dazugiessen und ein wenig Bouillon untermischen. Mit Pfeffer und Muskatnuss würzen. Wickeln Sie danach ca. 3–5 Spargeln in eine Scheibe Schinken ein. Feiner, gekochter Bauernschinken mit guter Herkunft schmeckt da gut. Buttern Sie eine Gratinform aus und legen Sie die umwickelten Spargeln rein. Giessen Sie die Béchamelsauce darüber und raffeln tüchtig Gruyère darüber. Das Ganze im 200 Grad heissen Backofen etwa 20 Minuten backen. Mit Schnittlauch oder Petersilie garnieren und servieren.