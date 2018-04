Entspanntes zum Geniessen

Schneiden Sie die Zitrone in zwei Hälften. Die eine Hälfte pressen Sie aus, die andere schneiden Sie in dünne Scheiben. Nun mischen Sie Senf, Honig, Knoblauch, Kräuter, Peperoncino und ein wenig Meersalz mit dem Zitronensaft und mischen dann das Öl unter. Rüsten Sie die grünen Spargeln. Dafür müssen Sie eigentlich bloss das hintere Ende abbrechen. Schälen Sie die Kartoffeln, und schneiden Sie sie in Stücke. Nun legen Sie die Hälfte der Spargeln und der Kartoffeln in eine ofenfeste Form, geben ein wenig von der Marinade darüber und legen dann die Pouletbrüstchen darauf. Auf die Pouletbrüstchen legen Sie die Zitronenscheiben und platzieren dann das restliche Gemüse drumherum. Geben Sie den Rest der Marinade über alles. Schieben Sie die Form in den 200 Grad heissen Backofen und backen alles etwa 45 Minuten.