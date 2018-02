Einfach, grün und fein

Und so gehts:

Kochen Sie gewaschene und in Stücke geschnittene Kartoffeln in Salzwasser weich. Kochen Sie Erbsli und in Stücke geschnittene, grüne Spargeln einige Minuten in Salzwasser, sodass sie gar, aber noch knackig sind. Mischen Sie eine Sauce aus Zitronensaft, Honig, Senf, Salz und Olivenöl. Schneiden Sie Radiesli in dünne Scheiben und Frühlingszwiebeln in dünne Ringli. Hacken Sie Frühlingskräuter wie Petersilie, Dill und Kerbel. Anschliessend alles mit den noch warmen Kartoffeln mischen und sofort servieren.