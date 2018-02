Und so gehts:

Schneiden Sie 2 Blumenkohl in Röschen und legen diese auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Olivenöl darüber träufeln, mit Meersalz salzen und im 200 Grad heissen Backofen etwa 10 Minuten rösten. In der Halbzeit wenden. In der Zwischenzeit geben Sie Butter in eine Pfanne und dünsten 2 fein geschnittene Frühlingszwiebeln und eine fein geschnittene Stange Sellerie langsam an. Geben Sie 1 Liter feine Gemüsebouillon bei und köcheln alles einige Minuten. Dann nehmen Sie die Blumenkohlröschen heraus und geben 3/4 davon in eine grosse Pfanne. Giessen Sie ein wenig der Bouillon darüber und pürieren Sie alles mit einem Pürierstab. Giessen Sie nach und nach die Bouillon mit den Zwiebeln und dem Sellerie dazu, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz bekommen hat. Danach Rahm dazugiessen und mit Pfeffer und Muskatnuss würzen. In Schälchen servieren und die restlichen gerösteten Blumenkohlröschen darüber verteilen. Fein dazu sind auch ein wenig Creme fraiche, zerbröselter Feta oder Roquefort sowie einige geröstete Haselnüsse.