Villa mit Wallander-Charme

Stylish, formstark, stimmungsvoll und typisch skandinavisch zeigt sich diese schwedische Villa aus den Seventies.

Diese schwedische Villa, die an die stylischen Interieurs der Krimiserie «Wallander» erinnert, steht mitten im Wald.

Die Villa wurde laut The Spaces 1971 gebaut und 2006 vom Architekten Jan Engvall renoviert. So passt sie sehr gut zum zeitgemässen Seventies-Trend.

Beim Innenausbau treffen sich echte Siebziger mit den neuen Siebzigern. Holz ist wichtig und daher an Decken und Wänden eingesetzt. Natürlich fehlt in Sachen Styling auch ein wichtiges Element der Siebziger nicht: der hochflorige Shaggy-Teppich.

In der Villa vereinigen sich die typischen Elemente der Seventies: Moderne und Wohnlichkeit. Dies in sehr edler skandinavischer Art mit heller, offener Architektur, dezenten Farben und formschönen Möbeln.

Die Natur spielt in der Architektur eine zentrale Rolle. Grosse Fenster und Glastüren ermöglichen die freie Sicht in die wilde Landschaft.

Offene Raumkonzepte waren bereits in den Seventies ein wichtiges Thema. Damals entstanden gar bei uns in Mietwohnungen Küchen, die sich zum Ess- und Wohnzimmer öffnen. Auch Cheminées fanden damals den Weg in Blockwohnungen. In diesem Haus ist natürlich alles grosszügiger eingesetzt und das Cheminée ist ein echter Ofen, der auch wärmt.

Mit der Wahl von Materialien und Farben ist die Natur mit eingezogen. Schöne Beispiele sind der Sisalteppiche und die Leinenbettwäsche.

Diskret und unprätentiös steht die schwedische Seventies-Villa mitten in einem Wald

Wallander ist ein schwedischer Polizist einer englischen TV-Serie. Brilliant und in seiner ganzen Schwere gespielt von keinem Geringeren als Kenneth Branagh. Die Wohnungen und Häuser in der Serie sind allesamt beige, braun und dunkel. Zuweilen könnten sie aus dem «Wallpaper»-Magazin der Neunzigerjahre stammen. Und diese schwedische Villa hat sehr viel von diesem Charme. (Bild: Laurence Cendrowicz/ Left Bank/BBC for MASTERPIECE)

Credits:

Verkaufsobjekt von: Per Jansson

Quelle: The Spaces