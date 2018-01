Fensterläden im Haus

Es braucht nicht immer Vorhänge an den Fenstern – Läden tuns auch, und sie wirken erst noch überraschend und chic.

1 — Immer Sonne

Ich habe einmal einige Wochen in einer schicken Wohnung in London gewohnt, die hatte überall Fensterläden an den Fenstern statt Vorhänge. Dies war das erste Mal, dass ich das in einer Wohnung gesehen habe. Auch sonst inspirierte sie mit interessanten Stylingideen, wie etwa Kuhfelle auf den Betten. Es waren die 90er-Jahre, und Coolness versuchte gerade, Cosyness zu verdrängen. So ganz gelang das natürlich nicht. Die Fensterläden aber finde ich eine gute Idee – als Alternative zu Vorhängen oder auch als sonstige «Problemlöser» in der Wohnung. In leuchtendem Gelb bringen sie Sonnenschein in den Raum – auch bei schlechtem Wetter. (Bild über: The shutter store)

2 — Rosa Wunder

Fensterläden können ganz starke und ungewohnte Farben zeigen und dabei toll und stilvoll aussehen. Hier bringt Rosa Farbe in den Raum. (Bild über: Pinterest)

3 — Reise nach Griechenland

Weisse Häuser und leuchtend blaue Fensterläden führen uns direkt nach Griechenland. Dass diese Reise auch bloss ins Arbeitszimmer führen kann, zeigt dieses frische Beispiel vom Blog 79 ideas.

4 — Chic in Grau

Früher war die Welt grundsätzlich unsicherer. Die Polizei ist eine eher neue Erfindung, und so waren Haus und Herd nie wirklich sicher. Die Menschen verbarrikadierten sich regelrecht – und aus diesen Zeiten stammen auch die Fensterläden auf den Innenseiten der Fenster. In diesem Restaurant, entdeckt über Weheart, sind die Läden nicht nur attraktiv, sondern auch praktisch zweigeteilt. Eine solche Lösung kann Sichtschutz und Licht gleichzeitig bieten.

5 — Sommerfeeling

Das Schönste aber, was Fensterläden auf der Innenseite des Raums vermitteln, ist ewiges Sommerfeeling. Das Licht bricht sich wie in einer südlichen Villa, und die Stimmung entführt direkt in die Ferien. (Bild über: Apartment Therapy)

6 — Als Kopfteil

Mit Fensterläden lassen sich aber auch andere Wohnprobleme stilvoll und individuell lösen: Sie geben zum Beispiel ein wunderschönes Kopfteil für ein Bett ab. (Bild über: Las cositas de beach & eau)

7 — Statt Türen

Läden sind manchmal auch Türen und können sehr gut in Wohnungen eingesetzt werden. In dieser schwedischen Wohnung, entdeckt über die Immobilienagentur Alvhem, wirkt dies charmant und bringt zugleich mehr Licht in einen dunklen kleinen Raum.

8 — Mit Stoff

Läden kann man auch auf Mass herstellen lassen und nach eigenen Bedürfnissen gestalten. Ich finde diese Kombination aus Holz und gespanntem Stoff sehr gelungen. (Bild über: Design autore)