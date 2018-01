Feine Früchtchen

Und so gehts:

Feinen Pizzateig ausrollen. Ich kaufe meinen Pizzateig in der Bäckerei von Manor Food, aber Sie können ihn natürlich auch selber machen – hier gehts zum Rezept. Danach bepinseln Sie den Teig mit ein wenig Olivenöl und geben einige Thymianblättchen dazu. Schneiden Sie Birnen in feine Scheiben und belegen den Pizzateig damit. Mit Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen. Ich brauche immer Maldon Sea Salt, aber auch Fleur de Sel ist gut. Verzichten Sie auf das übliche Kochsalz. Geben Sie einige feine, entsteinte Datteln dazu und legen dann, je nach Geschmack oder was im Kühlschrank ist, Mozzarella, Burrata, Gorgonzola oder Roquefort darüber. Bepinseln Sie einige Salbeiblätter mit Olivenöl und verteilen Sie diese darauf. Im 250 Grad heissen Backofen etwa 10 Minuten backen.