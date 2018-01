Holzhaus auf Stelzen

Was macht man, damit ein Haus nicht im Schnee versinkt? Man setzt es auf Stelzen und krönt diese gleich zu den Hauptdarstellern der Architektur.

Architektur: Life Style Koubou

Dieses japanische Chalet sieht ganz offensichtlich anders aus als seine gemütlichen Cousins in der Schweiz. Erhoben und elegant steht es auf Stelzen, zeigt sich modern und kokettiert gleichzeitig mit traditionellen Formen.

Eigentlich sind es zwei Häuser, die dieses japanische Ferienhaus ausmachen. Verbunden sind die beiden Gebäude durch eine weisse Hängebrücke.

Damit das Holzhaus nicht im Schnee steht, haben es die Architekten vom Architekturbüro Life Style Koubou auf weisse Stelzen gestellt. Diese spiegeln optisch die Stämme der Föhren wieder, welche als Wald das Haus umgeben.

Die Stelzen ragen durch das ganze Haus und tragen es. So fühlt man sich im gemütlichen, aber minimalistischen Wohnraum wie im Wald, zwischen den Stämmen.

Das Ferienhaus steht an den Hügeln des Berges Mount Bandai in Fukushima, Japan. Es heisst «One Year Project», da vom Fällen der Bäume auf dem Grundstück bis zum Fertigstellen des Hauses genau ein Jahr verging. Das Haus wurde nachhaltig gebaut, anstelle der abgeholzten Bäume werden neue gepflanzt. Die beiden Hausteile sind aufgeteilt in den nassen und trockenen Bereich, das bedeutet Küche und Bad in einem Haus, der Wohnbereich im andern. Hier sieht man auch die elegant gebogene Treppe, über die man in das hochgestellte Holzhaus gelang.

Warm erleuchtet, strahlt das Haus aus dem Wald heraus und erzählt auf poetische Weise eine moderne Wohngeschichte.

Credits:

Architektur: Life Style Koubou