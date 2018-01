Die Festtage sind vorbei. Der Kühlschrank, die Küche und der Menüplan brauchen nun dringend einen guten Neustart.

Truthahn, Lachs und Champagner – die Resten der Festessen haben wir schon lange verputzt. Was bleibt, sind nicht mehr ganz frisches Gemüse, die grossen Platten und das Festtagsgeschirr, die vielleicht einen neuen, besseren Platz brauchen, der Backofen, der auf eine gute Putzaktion wartet, Schubladen, die nicht mehr ordentlich eingeräumt sind und eine Küche, die bald keine Weihnachtslichtchen mehr hat. Ein guter Grund, allem ein wenig Liebe und Aufmerksamkeit zu geben. Diese Tipps helfen Ihnen für einen guten Neuanfang in der Küche. Dazu bekommen Sie natürlich Rezeptideen, für einfache, günstige Januar-Rezepte und ein paar Shoppingtipps, die die Freude auf Ordnung wecken und zu Neuem inspirieren. (Bild über: Alvhem)

Gemüsecremesuppe Ich habe vor den Festtagen mit viel Enthusiasmus Gemüse und Früchte eingekauft – zu viel! Die Früchte kommen schneller weg, da sie in grossen Schalen und auf Etageren auf dem Küchentisch stehen. Das Gemüse und die Kräuter aber liegen ausser Sichtweite in der Gemüseschublade im Kühlschrank und werden nicht immer schnell genug verbraucht. Nun ist es höchste Zeit, mit ihnen etwas Köstliches zu zaubern, wie zum Beispiel eine herrliche, pürierte Gemüsesuppe. (Bild: Dishing up the dirt) Und so gehts:

Rüsten Sie alles Gemüse und schneiden Sie es in Stücke. Das können Broccoli sein, Bohnen, Rüebli, Fenchel, Sellerie, Blumenkohl – einfach die Resten, die Sie gerade in der Kühlschrankschublade haben. Nehmen Sie dazu noch 1–2 Kartoffeln, damit die Suppe schön sämig wird. Nun dünsten Sie eine geschälte, grob gehackte Schalotte in Olivenöl an und geben dann die Gemüsestücke dazu. Alles gut andünsten, ein wenig Thymian beigeben und dann mit feiner Gemüsebouillon ablöschen. Alles so lange köcheln, bis das Gemüse weich ist. Dann mit dem Pürierstab pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und mit Rahm verfeinern. Beim Servieren Crème fraîche, gehackte Kräuter wie Petersilie und Basilikum und geröstete Nüsse und Pinienkerne darüber geben.

Küchenregale richtig einräumen

Lieben Sie es auch, Regale einzuräumen? Ich finde das eine sehr kreative und herausfordernde Tätigkeit. Es geht darum, alles gut zugänglich zu verstauen, so, dass wirklich alles Platz hat. Dabei ist auch die Schönheit wichtig, denn ohne die macht ja nichts so recht Freude. (Alles von House Doctor)

Und so gehts:

Alles ausräumen und am besten gleich waschen. Dann das Regal putzen. Brauchen Sie dafür nicht haufenweise Produkte, sondern einfach heisses Wasser mit einigen Tropfen Abwaschmittel. Dann gehts ans neu Einräumen:

Teller nicht zu hoch stapeln

Die Dinge, die man weniger oft braucht, kommen nach hinten, die anderen nach vorne

Hohe Gegenstände wie Flaschen nach hinten stellen

Türmen Sie nicht Dessertteller auf die grossen Teller, denn so müssen Sie immer zuerst einen Stapel abheben, um an den anderen zu gelangen

Stellen Sie die Gläser, je nach Grösse, wie eine Zinnsoldatenarmee zusammen

Fassen Sie Kleines, wie einzelne Schälchen oder Eierbecher, auf einem Tablett zusammen

Stellen Sie einige hübsche Dinge dazwischen

Jetzt ist die Zeit, praktische Dinge dazuzukaufen, die Sie immer vermissen, wie etwa einen hübschen Brotkorb, eine Butterschale oder einen Halter für das Küchenpapier.

Shoppingtipp: Brotkorb, zu 70 Fr. von Interio

Chabis mit Pilzen Der Januar ist auch die Zeit, in der wir gerne gesund und günstig essen. Da ist der Chabis die beste Zutat dafür. Mit dem bescheidenen Wintergemüse lassen sich herrliche Gerichte zubereiten. (Bild: Divalicious Recipes) Und so gehts:

Braten Sie Champignons in Butter an und legen Sie sie zur Seite. Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und etwa 3 zerdrückte Knoblauchzehen und einen halbierten Peperoncino. Andünsten und wenn der Knoblauch duftet, in Streifen geschnittenen Kabis dazugeben. Etwa 10 Minuten dünsten, dann mit Salz und Pfeffer würzen, Knoblauch und Peperoncino wieder herausnehmen. Die Pilze dazugeben, alles gut durchmischen und dann Ziegenfrischkäse untermischen. Mit gehackter Petersilie servieren.

Kochen macht mehr Freude, wenn man immer mal wieder neue Rezepte ausprobiert und in schönen und guten Kochbüchern blättert. Ein gutes Schweizer Kochbuch, das inspiriert, mit den Lebensmitteln sorgfältiger umzugehen und dabei viele feine und einfache Rezepte bietet, ist das Buch «Einfache Vielfalt» von Maurice Maggi mit Bildern von Juliette Chretien.

Shoppingtipp: Einfache Vielfalt zu 49 Fr. bei Edition Populaire

Platz schaffen

Die meisten Küchen in Schweizer Mietwohnungen sind Einbauküchen mit den guten alten Cuchichäschtli, bei denen alles hinter den Türen steht. Wir möchten aber auch eine Extraportion Gemütlichkeit in der Küche und einige hübsche Dinge sehen. Dabei hilft zum Beispiel ein solches Leiterregal, das nicht viel Platz braucht. Darauf haben auch einige Lieblingskochbücher, Pflanzen oder ein frischer Blumenstrauss Platz. (Bild über: Apartment Therapy)

Frischer Wintersalat Nach den vielen üppigen Gerichten, mit denen wir uns in den Festtagen verwöhnt haben, brauchen wir dringend Frisches und Knackiges. Versuchen Sie einen köstlichen einfachen Wintersalat. (Bild: Leelalicious) Und so gehts:

Schneiden Sie Gurken und Selleriestangen in feine Stücke. Mischen Sie unterschiedliche Salatblätter mit dem Gemüse und richten Sie alles auf grossen Tellern an. Darüber kommen Avocadoscheiben, zerbröselter Feta und Granatapfelkerne. Das Dressing machen Sie am besten in einem Konfitürenglas. Dafür geben Sie 1 EL einfachen Rotweinessig in das Glas, 1 EL frischgepressten Zitronensaft und 4 EL gutes natives Olivenöl. Dazu kommen 1 EL Dijonsenf, 1/2 El Honig, 1 Prise Salz und 1 EL Schnittlauchringli. Deckel zu, alles gut schütteln und über den Salat verteilen. Praktisch an der Konfitürenglas-Lösung ist: Man kann die Sauce noch eine kurze Weile im Kühlschrank lagern.

Etwas, das mir immer wieder auffällt, wenn ich in anderen Wohnungen bin, ist eine gewisse Lieblosigkeit in Sachen Küchentücher. Ich finde, diese sind sehr wichtig. Meiner Meinung nach müssen sie hübsch, edel, also von bester Qualität sein und auf jeden Fall gebügelt. Geben Sie Küchentücher nicht in den Tumbler, da werden sie weich und «lumpig» und gehen schnell kaputt. Wenn Sie gute Küchentücher haben, dann halten die ein halbes und manchmal gar ein ganzes Leben lang.

Shoppingtipp: Küchentuch aus reinem Leinen (55/85) zu 24 Fr. von Artiana

Gemütliche Regale

Ich mag Gemütlichkeit in der Küche. Wenn diese zu steril ist, dann werden Kochen und Aufräumen zur reinen Arbeit. Hat es in der Küche aber Platz für Bücher, schöne Dinge und frische Blumen, dann werden diese Alltagstätigkeiten freudiger und die Zeit, die man in der Küche verbringt, wertvoller. Damit Ihre Regale diese Gemütlichkeit ausstrahlen, brauchen Sie einige Kochbücher, Dinge, die nicht nur praktisch, sondern auch schön sind, und eine anmächelige Ordnung. Der Neustart in der Küche ist auch der beste Moment, um Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Salz etc. in Dosen und Gläser abzufüllen, statt sie in zerknitterten, halb offenen Säcken zu lagern. (Bild über: Mothermag)

Linsen-Chili Ein feines, gemütliches Chili braucht kein «Carne», sondern geht auch mit Linsen. (Bild: Little broken) Zutaten: Zubereitung: Olivenöl 2 Schalotten, fein gehackt 1 Stange Sellerie, fein gehackt 2 Rüebli, fein gehackt 2 Knoblauchzehen, fein gehackt 2 Peperoncini, fein gehackt 1 rote Peperoni, in Würfel geschnitten 1 gelbe Peperoni, in Würfel geschnitten 500 g Linsen 1 Dose (400g) rote Bohnen 1 Dose (400g) gehackte Tomaten 1 EL Thymianblättchen 1 Lorbeerblatt 1 dl Weisswein 2 dl Gemüsebouillon Salz und Pfeffer 1 Bund Koriander, gehackt Geben Sie reichlich Olivenöl in eine Gusseisenpfanne. Dann dünsten Sie die Schalotten, die Rüebli, den Sellerie und die Peperoni langsam etwa 10 Minuten. Geben Sie den Knoblauch, den Thymian und die Peperoncini bei. Nochmals 3 Minuten dünsten und dann den Wein darüber giessen. Nun kommen die Linsen, die Tomaten, das Lorbeerblatt und die Bouillon dazu. Erhitzen, dann bei kleiner Hitze mit halb geschlossenem Deckel etwa 20 Minuten köcheln. Dann geben Sie die abgetropften und gewaschenen Bohnen aus der Dose bei und köcheln alles nochmals etwa 10 Minuten, bis die Linsen weich sind. Den Koriander untermischen und das Chili zu gutem Brot servieren.

Gute, gemütliche und einfache Gerichte entstehen auch im Backofen in einer Gratinform. Haben Sie während der Festtage gemerkt, dass Ihre Gratinformen zu klein oder zu wenig schön sind? Diese tiefe rustikale Form verleiht der Küche und der Tafel Landhausfeeling pur.

Shoppingtipp: Gratinform zu 38 Fr. von Artiana

Nudeln mit Eiern und Kräutern Haben Sie auch kleine Gourmetsünden? Ich zum Beispiel liebe Pasta mit Butter. Natürlich serviere ich nicht einfach bloss Pasta mit Butter, aber unsere Hausbolognese zum Beispiel entsteht mit Spaghetti, die viel Butter bekommen, bevor sie mit der Sauce gemischt werden. Und davor nasche ich mit Wohlgenuss ein paar Gabeln buttrige Spaghetti. Diese Nudeln sind ein bisschen so, bloss raffinierter und fast so einfach. (Bild über: Framed Cooks) Und so gehts:

Tagliatelle oder Fettucine al dente kochen. In der Zwischenzeit Rührei in viel Butter zubereiten und mit fein gehackten aromatischen Kräutern nach Geschmack mischen. Ich liebe zum Beispiel Petersilie und Estragon oder Basilikum. Aber auch Dill, Schnittlauchringli oder Kerbel gehen gut. Dann die Nudeln mit etwas Butter und dem Rührei mischen und nach Belieben mit geriebenem Käse servieren.

Ich brauche dringend neue Vorratsdosen für den Kühlschrank, damit dieser besser aussieht und ich gewisse Dinge einfach besser und übersichtlicher verstauen kann – geht es Ihnen auch so?

Shoppingtipp: Vorratsboxen Förtrolig ab 3 Fr. von Ikea

Blutorangen mit Fenchel Eine Lieblingsportion Vitamine spendet der italienische Klassiker Blutorangen mit Fenchel. Hier auf dem Bild von Nerds with knifes sind auch noch Salatblätter dazugemischt. Ich mag aber einfach nur Fenchel mit Orangen – und ich filetiere die Orangen. Und so gehts:

Orangen aus Sizilien schmecken am besten. Brauchen Sie Blutorangen oder Tarocco und filetieren Sie diese. Sie können auch die schnellere Variante wählen und sie in Scheiben schneiden, wie auf dem Bild. Schneiden Sie Fenchel in dünne Streifen und wenn Sie mögen milde Zwiebeln aus Tropea. Im Notfall gehen auch Schalotten. Alles auf einem schönen Keramikteller anrichten, gutes Olivenöl und Meersalz darüber geben. Fenchelkraut schneiden und darüber verteilen.

Vintage-Wunder

Dieses Bild, entdeckt auf dem inspirierenden Blog Design Sponge, zeigt alles, was ich mag: wunderbare Vintage-Küchenartikel, dunkle Wände und ein kluges Motto!

Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten Start ins neue Jahr und viel Spass mit Kochen, Einrichten, Wohnen und Sweet Home!

