Das erste Grün

Nachdem spätestens gestern am Dreikönigstag der Weihnachtsbaum ausgezogen ist, ist die Wohnung bereit für neues Grün.

Damit blüht die Wohnung auf

Auch wenn ein leuchtendes Violett von Pantone zur Farbe des Jahres erkoren wurde oder alle von dunklen Tönen schwärmen – der stille Farbheld im Haus ist Grün. Denn Grün beruhigt und weckt die Hoffnung, verbindet uns mit der Natur und bringt gleichzeitig Moderne ins Haus. Das alles strahlt auch diese neue Tapete von der englischen Farbfirma Farrow & Ball aus.

Graugrün – die neue Traumfarbe

Der beliebteste Grünton für Wände ist verhalten vergraut. Er passt, wie Grau, sehr gut zu praktisch allem. Hier zeigt sich helles Graugrün frisch im skandinavischen Look mit viel Weiss, ein wenig Schwarz, Holz und dunklem Schilfgrün. (Bild über: Cocolapine)

Sicht ins Grüne

Die Natur strahlt nicht das ganze Jahr in frischem Grün – doch mit grüner Farbe für die Fensterwand schafft man sich eine dauerhafte und sehr attraktive Sicht ins Grüne. (Bild über: Verf&Wand)

Ziemlich viel Stil

Moosiges, leicht vergrautes Grün ist eine Wandfarbe, die zu vielen Stilen, in viele Räume und zu praktisch jeder Architektur passt. Hier ist sie auf eine elegante Art eingesetzt und erinnert mit den hübschen Retromöbeln an die 40er-Jahre. (Bild über: The maker place)

Designaffin

Wie vor einiger Zeit das zarte Rosé, ist auch helles Grün eine Farbe, welche die Designer lieben. Hier ist das neue, hübsche Lämpchen Tip vom Muuto chic und stylish in einer zartgrünen Umgebung inszeniert. Das Wort «stylish» kommt zwar nicht überall gut an, trotzdem finde ich, dass dieses englische Wort nicht ganz so ernst wie «stilvoll» tönt. Es verbindet für mich kokett, modisch und geschmackvoll. In Sachen Stil ist dies wichtig, denn Stil empfinde ich als Freude, nicht als Diktat. In diesem Sinn sind auch alle meine Tipps und Inspirationen auf Sweet Home gemeint. Sie machen Lust auf Neues, unterhalten und öffnen die Türen zu anderen Ideen.

Pure Poesie

Nachdem nun alle Weihnachtslichtchen, Tannengrün und Festlichkeit aus der Wohnung verschwunden sind, braucht sie neuen Schmuck. Da ist Farbe eine gute Idee, auch Blumen und hübsche Dekoration. Vor zartem Grün wirken weisse Möbel noch frischer. Diese Kombination ist eine, die in alle Jahreszeiten passt. Sie lässt an Frühling denken, wirkt aber auch winterlich, kann mit Holz und warmen Farben herbstlich anmuten und bietet mit starken Farbakzenten Sommerfrische. (Alles von Artiana)

Angenehmer Hintergrund

In skandinavischen Wohnungen, die sich gerne monochrom und schlicht zeigen, taucht das zarte Graugrün vermehrt auf. Und es tut gut. Es bietet nämlich einen sanften, angenehmen Hintergrund für Möbel und Wohnaccessoires in neutralen Farben. (Bild über: Entrance)

Beruhigend zu wissen

Grün ist Symbol für die Hoffnung. Das hat viel damit zu tun, dass Grün die Farbe des Erwachens und Spriessens der Natur ist. Die Blätter, das Gras und viele Pflanzen sind grün. Die Natur bietet uns Zuversicht und Lebensfreude. Wir gehen in die Natur, um uns zu erholen, um Lebensfreude und Erneuerung zu spüren. All das beeinflusst unsere Beziehung zur Farbe Grün. Sie wirkt harmonisch, frisch, ruhig und ausgeglichen. Sie hat Kraft und vermittelt auch Geborgenheit. All das macht sie zur perfekten Wohnfarbe. Sie beruhigt und vermittelt das Gefühl von Geborgenheit und Harmonie. Da Grün endlos viele Schattierungen hat, passt zu jedem Typ ein anderer Grünton. Aber diese unterschiedlichen Grüntöne sehen auch zusammen kombiniert gut aus – ganz so wie in der Natur. So kann man zum Beispiel ein Bett mit Bettwäsche in verschiedenen Grüntönen beziehen. Die Wandfarbe heisst Lush Garden und ist von Jotun.

Rückzugsgebiet im Grünen

Sehr gelungen ist diese kleine Arbeitsecke – dank der Wahl eines gebrochenen sanften Grüntons für die Wand. So wird in einem offenen Raum eine Ecke zum ruhigen und attraktiven Rückzugsgebiet. (Bild über: French by design)

Frischmacher

Je kühler ein Grün ist, umso frischer wirkt es. Mint heissen solche Töne, sie sind aber mit Vorsicht als Wahl für Wände zu benutzen, denn ein kühler Raum ist nicht besonders wohnlich. Hier auf diesem Beispiel helfen warme Farben als Kontrast. (Bild über: Alvhem)

Coole Küche

Für Küchen oder Bäder ist die Wahl von Mintgrün perfekt. Es verleiht diesen Räumen die Frische und Sauberkeit, die man sich wünscht, und wirkt gleichzeitig harmonisch und sanft. (Bild über: Fantastic Frank)

Gemütlich auf die schicke Art

Oft wirken holländische Interiors wie gemalte Bilder, so auch dieses Beispiel von der holländischen Farbfirma Flexa. Die grüne Wand in Kombination mit den unterschiedlichen Stilen, Texturen und Tönen der Möbel und Accessoires ist ganz einfach bildhaft schön. Zudem strahlt dieses Bild sehr viel Gemütlichkeit aus, auf eine moderne, zeitlose Art!

Credits:

Farben: Flexa, Farrow and Ball, Jotun, Verf&Wand

Tapeten: Farrow and Ball

Immobilienagenturen: Fantastic Frank, Alvhem, Entrance

Blogs und Magazine: French by design, The maker place, Cocolapine

Shops und Kollektionen: Artiana, Muuto,