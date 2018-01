Best of: Grosses Winterfest

Schneiden Sie den Kabis in Streifen und vermischen Sie ihn mit einem Kaffeelöffel Salz. Lassen Sie ihn etwa eine halbe Stunde stehen. Den Kabis gut ausdrücken. Die Schalotten schälen und in Streifen schneiden. In der Zwischenzeit die Specktranchen mit ein wenig Butter langsam knusprig braten. Kaufen Sie guten Speck in Bioqualität. Sie können auch auf den Speck verzichten. Legen Sie den Speck auf Haushaltspapier. Geben Sie einen Esslöffel Zucker in das Speckfett und dünsten darin die Schalotten und den Kabis an. Zudecken und 20 Minuten dünsten. Die Nudeln al dente kochen. Nun vermischen Sie die Nudeln mit dem Kabis und den in Stücke gebrochenen Specktranchen. Würzen Sie mit Pfeffer und Paprika und vermischen Sie alles. In eine grosse ausgebutterte Gratinform geben und im 200 Grad heissen Backofen etwa 30 Minuten backen. Dann nehmen Sie die Gratinform heraus und verteilen Sauerrahm in kleinen Häufchen darüber. Mit Paprika würzen und nochmals 10 Minuten in den Backofen schieben.