Best of: Ein Hoch auf den Kater!

Geniessen Sie noch einmal so richtig die Katerstimmung nach den Feiertagen! Denn bald geht es für die meisten wieder zurück in den Alltag. Machen Sie sich einen gemütlichen Tag mit einem Film und Knabbereien dazu. Es gibt einige gute Filme, die Kater – oder Katzen – als wichtige Akteure haben. Es lohnt sich, die wieder mal zu schauen! Sweet Home hat einige Lieblinge zusammengestellt – gleich mit den passenden Katerrezepten dazu.

Dieser Beitrag erschien erstmals am 4. Januar 2015.