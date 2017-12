Schlichtes Chalet im Schnee

Dieses Landhaus in Kanada zeigt sich minimalistisch, modern und praktisch.

Architektur: Atelier Kasteli Buffey

Wer sagt denn, dass Chalets gemütlich und romantisch sein müssen? Es geht auch anders, das haben die Architekten von Atelier Kasteli Buffey mit dem Clearview Chalet bewiesen.

Das minimalistische Chalet steht in der kanadischen Landschaft mit Weitsicht auf die Nottawasaga Bay. Die Besitzer wünschten sich ein modernes Haus, das nicht viel Pflege und Unterhalt braucht und das mit begrenztem Budget realisierbar ist.

Entstanden ist ein schlichtes, schwarzes Haus, mit Holzlatten verkleidet und mit leicht überhängendem Satteldach aus Metall versehen.

Der Innenausbau zeigt weisse Wände und einen schlichten Betonboden und wirkt hell und grosszügig.

Mit Einbauschränken und offener Küche versehen, fliessen Wohn- und Essraum zusammen. Selbstverständlich wurde auch schlicht und modern eingerichtet.

Da das Haus in einen leichten Hang gebaut ist, sieht man die zwei Etagen nur von einer Seite. Das moderne, schlichte Chalet passt gut in die weite Schneelandschaft und nimmt deren Ruhe in sich auf.

Credits:

Fotos: Shai Gil