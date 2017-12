Einfache Gerichte für den Jahresausklang

Und so gehts:

Broccoli rüsten, in Röschen schneiden und im Dampfkorb kurz dämpfen. Die Broccoli schmecken am besten, wenn sie warm, aber noch ganz knackig sind. Weisse Bohnen aus der Dose unter Wasser spülen. Sie können natürlich auch Bohnen benutzen, die Sie am Vortag in Wasser eingelegt haben. Geben Sie eine fein gehackte Knoblauchzehe und einen fein gehackten Peperoncino mit Olivenöl in eine grosse Bratpfanne. Andünsten und die Bohnen beigeben. Alles gut durchwärmen. Die Broccoli dazugeben, mischen und mit gehacktem Basilikum, Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Variante:

Wenn Sie Schinken dazu möchten, dann braten Sie vor dem Knoblauch Schinkenwürfeli an. Auch gut schmecken Würfeli vom Rippli. Sie können dem Gericht noch einen extra Zitronengeschmack geben, indem Sie ein wenig Zitronenschale darüber reiben. Auch gut schmecken geriebener Pecorino oder Parmesan dazu.