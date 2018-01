Gemütlich geniessen

Streichen Sie gekochte Polenta auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und lassen Sie sie auskühlen. Geben Sie Olivenöl in eine Gusseisenpfanne, und dünsten Sie die Schalotten, die Rüebli und den Sellerie sowie die gehackten Petersilie- und Basilikumstängel ca. 10 Minuten. Dann geben Sie den Knoblauch und den Peperoncino bei und dünsten diese nochmals einige Minuten mit. Sobald der Knoblauch duftet, die Hitze erhöhen und das Fleisch hineingeben. Ist das Fleisch angebraten, das Tomatenmark beifügen und einmal kurz durchwärmen. Anschliessend den Wein und die Bouillon dazugiessen und aufkochen. Die Hitze reduzieren, die Milch dazugiessen, die Basilikumblätter und das Lorbeerblatt beigeben und alles ca. 40 Minuten bis 1 Stunde sanft köcheln lassen. In der Zwischenzeit stechen Sie die Polenta kreisförmig aus oder schneiden sie einfach in Quadrate oder Rechtecke. Buttern Sie eine Gratinform aus. Geben Sie das Hackfleisch in die Gratinform, belegen Sie dies mit den Polentaschnitten, und geben Sie den geriebenen Käse und danach die Butterflöckli darüber. Im 200 Grad heissen Backofen etwa 20 Minuten backen.