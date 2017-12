Wie wärs mit einer Pyjamaparty?

Geben Sie die Butter in eine Bratpfanne, lassen Sie sie schmelzen. Waschen Sie die Maiskörner aus der Dose. Sie können auch frische nehmen. Diese dann sorgfältig vom Kolben trennen. Die Maiskörner in der Butter sanft andünsten, mit Meersalz salzen und in eine Schüssel zum Abkühlen stellen. Schlagen Sie die Eier in einer Schüssel auf, geben Sie die Milch bei, dann die Ricotta und die abgekühlte, aber noch flüssige Butter mit den Maiskörnern. Alles gut vermischen. In einer anderen Schüssel vermischen Sie das Mehl mit dem Backpulver, dem Zucker und einer Prise Salz. Mischen Sie Mehlmischung zu der Ricottamischung. Den Teig rühren. Nun braten Sie kleine Pfannkuchen in Butter oder Öl beidseitig golden. Im Backofen warm stellen.