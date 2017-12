Hauptsache warm

Heute ist Heiligabend – der Beginn der Weihnachtsferien. Geniessen wir sie gemütlich, warm und mit viel Zeit zum Entspannen.

Picknick im Schnee

Um die Wärme und das Zuhausesein so richtig zu geniessen, geht man am besten zuerst raus. Ein Winterspaziergang durch den Wald ist immer eine gute Idee. Auch wenn es keine weissen Weihnachten hier unten gibt, ist ein solcher langer Spaziergang die beste Ausgangslage für einen gemütlichen Tag auf dem Sofa. Wer im Schnee steckt, nimmt den Schlitten mit und plant ein kleines Picknick. Füllen Sie guten Tee, heisse Schokolade oder eine Suppe in Thermosflaschen ab und nehmen Sie einige Tassen im Rucksack mit. Der Schlitten wird zur Bank, und wer mag, röstet etwas Feines über einer Feuerstelle. (Bild über: Classy girls wear pearls)

Abendliche Weihnachtsspaziergänge

Auch in der Nacht sind Spaziergänge wunderschön. Besonders in der Stadt haben solche nächtlichen Touren durch die Quartiere, die Altstadt oder entlang der Limmat sehr viel Poesie. Die Fenster leuchten gemütlich, die Weihnachtslichter verzaubern alles in romantischer Adventskalendermanier und es herrscht eine besinnliche Ruhe. Nutzen Sie diese Tage und machen Sie abends vor oder nach dem Essen eine kleine Runde. (Bild über: Habitually chic)

Gemütlichkeit pur

Jeder hat eine eigene Vorstellung, was am schönsten ist an Weihnachten. Für mich verkörpert dieses Bild die ideale Weihnacht: ein gemütlicher Sessel, Kuschelkissen, ein knisterndes Feuer, ein gutes Buch und heisser, süsser Tee. Ich hatte dies so natürlich noch nie – aber ich gebe die Suche nicht auf. Und manchmal sind die schönsten und gemütlichsten Bilder auch einfach im Kopf. Diese rufen wir am besten immer wieder ab, wenn gerade alles drunter und drüber geht, der Truthahn nicht zur richtigen Zeit fertig wird, die Geschenke noch nicht alle eingepackt sind oder jemand schlechte Laune hat. (Bild über: Joni Express)

Weihnachten ist nicht nur für Kinder

Bevor Weihnachten ein Kinderfest wurden, war es auch mal ein Fest der Erwachsenen. In England zumindest, denn dort kam die klassische Art, Weihnachten zu feiern, in der die Familie und die Kinder im Mittelpunkt stehen, erst mit dem viktorianischen Zeitalter. Prinz Albert, der aus Deutschland kam, machte dies mit Königin Viktoria und der gemeinsamen Kinderschar zur Mode. Davor feierte man Weihnachten einfach als herrliches Fest für Erwachsene. Dieses Bild mit zwei Weihnachtsbäumen und einer schicken Deko wäre der beste Hintergrund dafür. Coole Musik, Champagner, Häppchen, ein Tanz – vielleicht eine Idee für Weihnachten zu zweit? (Bild über: Wintercozy)

Abtauchen

Zusammensein in aller Ehre, aber auch an diesen Tagen braucht man Zeit für sich. Abtauchen ist die beste Lösung dafür. Ein heisses Bad mit Kerzenlicht, ein gutes Buch mit viel Stimmung, ein Spaziergang – geniessen Sie auch ruhige Zeiten in vollen Zügen. (Bild über: Eclectic witch cottage)

Hüttenzauber

Nicht alle können die Weihnachts- oder Neujahrsfeiertage in den Bergen verbringen. Verzaubern Sie Ihr Zuhause und Ihren Balkon und geben allem ein bisschen Hüttenstimmung. Das gelingt mit Schottenkaros, viel Rot und Holz. (Bild über: Inspiration maison)

10 Tipps für Hüttenzauber auf die Schnelle:

Bedecken Sie Ihre Sitzmöbel mit karierten Decken.

Türmen Sie Holz in Körbe – auch wenn Sie kein Cheminée haben.

Stellen Sie Laternen auf.

Schaffen Sie kleine gemütliche Inseln mit kleinen, runden Tischchen, die Sie mit karierten Tischdecken überdecken und auf denen Sie hübsche und feine Dinge platzieren.

Stapeln Sie einige gemütliche Bücher neben Sessel und Sofa.

Türmen Sie Tannenchries auf Fensterbänke.

Füllen Sie Schalen mit Äpfeln und mit nelkenbesteckten Orangen.

Beziehen Sie die Betten mit Flanellwäsche.

Wenn Sie alte Ski oder Schlittschuhe haben, stellen Sie sie im Haus auf.

Benutzen Sie einen alten Schlitten als Couch oder Beistelltisch.

Zu Hause sein

In diesen Tagen haben wir eine besondere Beziehung zum Zuhausesein. Viele schwärmen davon und freuen sich unheimlich. Doch was genau bedeutet dies eigentlich? Für die einen ist es ein Fernsehmarathon, für die andern eine Dauerparty oder endlich Zeit zum Lesen oder Herumwerkeln. Brechen Sie auch mal Ihre Zuhause-Routine. Wie wärs mit guten alten Brettspielen, Puzzles oder Kartenspielen? Versuchen Sie auch mal, ein Theater zu spielen, laut zu lesen, oder lassen Sie sich von den alten Gesellschaftsspielen aus Büchern und Filmen inspirieren. Eine Schatzsuche im Haus, ein Chaschperlitheaater für die Kinder – es gibt viele Möglichkeiten auch mal ausserhalb der digitalen Unterhaltungstechnik die Zeit zusammen oder allein zu geniessen. (Bild über: Wintercozy)

Kartoffelcremesuppe Eine heisse, cremige Suppe ist in diesen Tagen eine köstliche, wärmende und gemütliche kleine Mahlzeit (Bild über: Mlkbttl) Drucken Zutaten: Zubereitung: 3 EL Butter 4 Lauchstangen, in Ringe geschnitten 1 Hand voll getrocknete Steinpilze, eingeweicht 1 Knoblauchzehe, zerdrückt 1 kg Kartoffeln, geschönt und in Würfel geschnitten 1 l Bouillon 1 Bouquet garni mit Lorbeer, Thymian und Salbei 3 dl Rahm Salz, Pfeffer, Muskatnuss Geben Sie die Butter in eine Pfanne und dünsten Sie die zerdrückte Knoblauchzehe an. Nehmen Sie sie heraus und geben Sie den Lauch in die Knoblauchbutter. Andünsten, dann die ausgedrückten Steinpilze dazugeben und die Kartoffeln. Das Einweichwasser der Pilze abseihen und zur Bouillon geben. Die Bouillon dazugiessen, das Bouquet garni beigeben und alles ca. 20 Minuten köcheln. Wenn das Gemüse weich ist, die Kräuter herausnehmen und alles pürieren. Den Rahm dazugiessen, würzen und geniessen.

Glühwein Glühwein ist hierzulande das klassische weihnächtliche Getränk – es ist warm, gemütlich und verbindet die Gewürze und Früchte der Weihnachtszeit mit Rotwein. (Bild über: Simple bites) Und so gehts:

Geben Sie eine Flasche Rotwein in eine Pfanne, geben Sie 60 g Rohzucker dazu, 1 halbierte Orange und 2 halbierte Mandarinen, 1 Zimtstange, 1 Nelke, 5 Wacholderbeeren. Alles aufkochen, von der Herdplatte nehmen und 0,5 dl Gin beigeben. Heiss geniessen. Drucken

Heisse Schokolade Für die gemütlichen Stunden am Kamin oder auf dem Sofa passt eine heisse Schokolade mit Rahm und/oder einem Schuss Likör. (Bild über: The Food Club) Und so gehts:

Erhitzen Sie 7 dl Milch und raffeln eine dunkle Schokolade mit der Röstiraffel rein. Geben Sie 0,6 dl Baileys dazu und servieren Sie die Schokolade mit viel Rahm und ein bisschen Kakaopulver darüber. Dazu passen Panettone oder ein anderer typischer Weihnachtskuchen. Drucken

Credits:

Blogs, Foodblogs und Magazine: The Food Club, Simple bites, Mlkbttl, Wintercozy, Inspiration maison, Eclectic witch cottage, Joni Express, Classy girls wear pearls, Habitually chic, Joni Express