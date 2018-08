10 schnelle Glace-Ideen

Und so gehts: Kochen Sie eine heisse Schokolade und füllen Sie sie in Eiswürfelbehälter ab. Ich mache heisse Schokolade immer mit 6 dl Milch, 100 g Cremant-Schokolade und 1 dl Rahm. Dazu gebe ich ein wenig Vanilleextrakt. Abkühlen und einfrieren. Danach die Eiswürfel in Gläser verteilen und mit Baileys auffüllen.