Zehn Rezepte für Ferienheimkehrer

Schneiden Sie den Fisch in Stäbchen. Geben Sie den Zitronensaft in eine Schüssel und vermischen Sie die Fischstäbchen damit. Mischen Sie die verquirlten Eier mit dem Mehl, der abgeriebenen Zitronenrinde, Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer. In einer anderen Schale vermischen Sie das Paniermehl mit den zerkrümelten Cornflakes und der gehackten Petersilie. Nun wenden sie die Fischstäbchen in dem Mehlteig und dann in der Paniermehlmischung. Belegen Sie dann ein Backblech mit einem Backpapier. Legen Sie die Fischstäbchen darauf und sprayen Sie sie mit Öl ein. Dafür füllen Sie Olivenöl in eine kleine Sprühdose. Solche gibt es in Haushaltsgeschäften oder in Bastelgeschäften. Sie können auch ein Ölspray auf die amerikanische oder englische Art kaufen, z.B. bei Orell Füssli in der englischen Buchabteilung. Ich persönlich ziehe gutes Olivenöl vor und fülle dieses für solche Unterfangen ab. Backen Sie die Fischstäbchen im 200 Grad heissen Ofen ca. 15 Minuten. Servieren mit Zitrone und Tatarsauce.