Spaghetti Western

Mischen Sie Salz und Pfeffer, den Saft und die abgeriebene Schale von einer Zitrone, etwas getrockneten Oregano, den Balsamico und eine fein gehackte Knoblauchzehe zu einer Marinade. Schneiden Sie das Pouletfleisch in Streifen und geben Sie es mit der Marinade in einen Zip-Beutel. Etwa zwei Stunden marinieren. Kochen Sie dann die Spaghetti al dente. Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und braten Sie das Poulefleisch an. Falls Sie etwas Marinade übrighaben, geben Sie diese später dazu. Sobald das Pouletfleisch angebraten ist, kommen die Tomaten in die Pfanne. Alles gut mischen, die übrige Marinade beigeben und den Wein dazugiessen. Etwas einköcheln lassen. Den Spinat dazugeben. Kurz die Pfanne zudecken, bis der Spinat zusammenfällt und dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Spaghetti beigeben und etwas Pastawasser untermischen, sodass die Pasta schön cremig wird. Mit geriebenem Parmesan servieren.