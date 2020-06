Diese Woche geniessen wir günstig

Manchmal macht auch unser Portemonnaie Diät. Da hilft es, günstiger zu kochen. Damit sind aber nicht Masseneinkäufe beim Billigsthändler oder Schweinekoteletts im Superangebot gemeint. Wir haben ja letzte Woche gesehen, wie es den armen Schweinen auch in der Schweiz geht. Man kann sparen und trotzdem anständig einkaufen. Nach dem Motto «weniger ist mehr» kaufen wir lieber Gutes in kleineren Mengen. Das Wichtigste beim Günstiger-Kochen ist eine gute Planung und ein besserer Umgang mit dem, was wir haben. Also Resteverwertung – eher einmal zu viel kochen und es dann am nächsten Tag nochmals einsetzen. So beginnen wir heute mit einer Kühlschrankplünderung und verkochen erst mal alle Gemüsereste zu einer guten Suppe. (Bild über: The Awsome Green)