Das kochen wir diese Woche

Und so gehts:

Der Cobb Salad ist ein eleganter Salat, bei dem die verschiedenen Sachen nicht einfach miteinander gemischt-, sondern sortiert auf einer Platte angerichtet werden. Die Zutaten sind Resten. Es geht darum, aus dem, was man noch im Kühlschrank hat, etwas Neues zuzubereiten. Dazu gehören kalte, gebratene Pouletbrust, Tomaten, Avocado, gekochte Eier, grüne Salatblätter wie Lattich, Wasserkresse und Kopfsalat, zerbröselter Roquefort und knusprig gebratene Specktranchen. Garniert wird der Salat mit Schnittlauchringli. Dazu serviert man French Dressing. Die Meinung ist, dass sich jeder den Salat selbst mischt oder einfach das Dressing darüberträufelt. Für das French Dressing mischen Sie 5 EL Weissweinessig mit 1 EL Dijonsenf, 1 KL Honig, 1 Handvoll fein gehackte Petersilie, 1 kleine, fein gehackte Schalotte, 5 EL Olivenöl und 2 EL Crème fraîche. Tipps:

Wenn Sie das Poulet extra für den Salat braten, dann geben Sie etwas Bratensaft in das Dressing. Machen Sie reichlich Sauce, am besten in einem Konfitürenglas, wie Sie es im Blogbeitrag «Mit diesen Tricks kochen Sie besser» gelernt haben. So reicht das Dressing auch für den Salat, den Sie am Sonntag machen und für weitere grüne Beilagssalate. Die passende Geschichte dazu:

Kennen Sie die Comedy-TV-Serie «Curb your Enthusiasm»? Sie ist sehr unterhaltsam, lustig und alltagsnah. Es lohnt sich, wieder mal in die Serie zu tauchen! Da streitet der Protagonist Larry David mit seinen Mitmenschen, nervt sich und andere – und sinniert über Dinge des Alltags nach, wie etwa über die Herkunft des Cobb Salad. Dieser wird einem Restaurateur in Hollywood aus den 30er-Jahren zugesprochen, Robert Howard Cobb. Man sagt, dass er sich einmal nach dem Service aus Resten einen solchen Salatteller zubereitet habe. Das gehört auf die Einkaufsliste: Pouletbrust

grüner Salat

Tomaten

Avocado

Kochspeck in Tranchen

Roquefort

Eier

Crème fraîche

Kräuter, falls Sie sie nicht auf dem Balkon haben