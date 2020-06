Kleine Feste aus der Küche

Und so gehts:

Sie brauchen gute Salsicce. Meine bekomme ich in meiner Metzgerei im Quartier, der Metzgerei Reif. In ihnen stecken Fenchelsamen, und sie schmecken fantastisch. Ich mache aus einer langen Salsiccia zwei kleinere. Nun legen Sie die Würste mit geschälten Kartoffeln, Peperoni und Schalotten in eine Backform. Geben Sie zwei Lorbeerblätter dazu, würzen Sie mit ein wenig flockigem Meersalz und mischen Sie alles mit Rosmarin und Olivenöl gut durch. Im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen ca. 40 Minuten rösten, bis alles golden, knusprig und gar ist. Mit Zitrone servieren. Tipp: Sie können auch einige Zitronenschnitze mitbraten.