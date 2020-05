Wohnen Sie noch weiss?

Ein Arbeitsplatz in Sonnengelb oder ein Schrank mit blauem Innenleben: Diese Bilder zeigen, wie Farbe auch ganz anders eingesetzt werden kann.

1 — Die Ecke, die sich zeigen kann

Momentan möchten viele etwas an oder mit der Wohnung machen. So etwa in diesen Worten höre ich es zurzeit oft, wenn ich angefragt werde, ob ich als Interiorcoach dabei helfen könne. Ziemlich bald darauf kommt häufig der Wunsch, dass man doch gern etwas wagen und eine Wand anstreichen möchte. Meistens rate ich davon ab, denn ich bin der Meinung, dass eine einzelne Wand in Farbe eben genau nicht mutig ist und es gar nicht so viel braucht, gleich einen ganzen Raum in Farbe zu tauchen. Doch bei dieser frechen und freundlichen Ecklösung mache ich eine Ausnahme. Hier zeigt sich Mut und die Freude an Farbe. Auch wenn diese bunte Empfangs- oder Rückzugsecke in den Arbeitsräumen des Creative Studios Masquespacio steht, könnte sie auch in einer Wohnung umgesetzt werden. (Interiordesign: Masquespacio)

2 — Farbe als Teil der Architektur

Immer öfter leisten sich auch Mieter einen Ein- oder Anbau. Denn gerade wenn man plant, ein bisschen länger in einer Wohnung zu bleiben, lohnt sich eine Investition, die genau das bietet, was man sich wünscht. Dabei spielt auch Farbe eine bedeutende Rolle. Architekten und Innenarchitekten setzen sie gern als Gestaltungsmittel ein, um gewisse Merkmale oder Designbesonderheiten optisch zu unterstützen. Das ist hier sehr gut gelungen. Eine Homeoffice-Ecke in diskretem Nachtblau hebt sich durch die Verbindung mit dem Türbereich vom restlichen, hell gehaltenen Raum ab. (Bild über: Lis Designstudio on Behance)

3 — Rundum Grün

Sehr gut eignet sich eine solche farbliche Rundumlösung für die Wand hinter dem Bett. So kann man vieles auf einmal lösen: Ein Kopfteil und Stauraum schaffen und gleichzeitig einem Schlafzimmer Eleganz und Charakter verleihen. (Bild über: Pufik Homes, Interiordesign: Agathe Convert)

4 — Die sanfte Tour

Das absolut charmante Pariser Hotel Henriette habe ich schon einige Male auf Sweet Home vorgestellt. Viele Leserinnen und Leser haben es bereits gebucht und mir begeistert geschrieben. Ich selbst habe nie dort übernachtet, weil ich immer in «meinem» Pariser Lieblingshotel wohne, bin aber sehr angetan von den kreativen Einrichtungsideen dieses Hotels – die oftmals dazu anregen, sie zu Hause umzusetzen. Diese sanfte Farbidee etwa eignet sich perfekt für ein Kinderzimmer oder ein Schlafzimmer mit Einzelbetten. Man kann aber auch andere Bereiche auf diese Art abgrenzen. (Bild über: Hotel Henriette)

5 — Etappensieg

Auch besser als bloss eine Wand mit einer Farbe zu streichen, ist es, eine Farbgestaltung zu machen, die mit der Einrichtung einhergeht. Hier wurde mit Farbfeldern an der Wand gearbeitet, wobei eines davon genau auf den kleinen Arbeitsplatz abgestimmt ist. (Bild über: Flexa Farben)

6 — Effektvoll abgehoben

Mit Farbe lässt sich gut tricksen. Eine solch effekt- und humorvolle Trompe-l’oeil-Idee kann einem langweiligen Raum auf die Sprünge helfen. (Bild über: Domino)

7 — Im Homeoffice scheint die Sonne

Schnell gemacht und mit grosser Freundlichkeit verbunden, ist diese frische Farbidee. Streichen Sie ganz einfach den Bereich eines Arbeitsplatzes mit einer strahlenden Farbe wie Sonnengelb, geben ihm dabei viel Stil und machen ihn mit geringen Mitteln zu einem besonderen Ort. (Bild über: Follow The Colours)

8 — Innere Werte

Zugegeben, dieses Regal ist edel, perfekt konzipiert und Massarbeit. Und die Idee, die hier das Interiordesignstudio Amadine eingesetzt hat, nämlich den inneren Bereich eines Regals mit Farbe auszustatten, ist betörend und verführt zum Nachmachen. Wichtig dabei ist natürlich, dass die Arbeit auf hohem Niveau ausgeführt wird, also am besten von einem Maler. Ausser man hat ein schlichteres, rustikaleres Regal, das ein bisschen Selbermachcharme verträgt. (Bild über: Studio Amandine)

9 — Alles im grünen Bereich

Hier gehen wir nochmals zurück in das Creative Studio Masquespacio, das seine Arbeitsräume natürlich selbst gestaltet hat. Da sich die Büroräumlichkeiten in einer Wohnung befinden, kann man davon auch einiges auf Privaträume ummodeln. Die Idee, etwa einen Bereich wie eine offene Küche grün (oder in einer anderen Farbe) durchzustreichen und einen anderen mit einer farbigen Wand abzutrennen, passt sehr gut in grosse Wohnungen mit offenem Raumkonzept. (Bild über: Masquespacio)

10 — Mein Schrank macht blau

Seit ich wohne und grosse Schränke habe, träume ich von einem solch farbig lackierten Innenleben. Natürlich habe ich es nie umgesetzt, sondern mich – ganz oberflächlich – auf die äussere Erscheinung konzentriert. Einmal habe ich einen Schrank kunterbunt angemalt, im Stil des Hauses Charleston, in dem Duncan Grant und seine Bohemiafreunde gewohnt haben. Der jetzige Schrank ist mit einem Fotomoodboard beklebt. Wer mag, kann es sich auf meinem Instagram-Account ansehen. Folgen Sie mir auf Instagram, um ein bisschen hinter die Kulissen und manchmal in mein Sweet Home zu schauen.

Aber ich kann zumindest auch andere mit einem solchen Traum anstecken. Wer also jeden Tag ein Wow-Erlebnis beim Öffnen des Schranks erleben möchte, der lackiert alles mit einer starken Farbe. Hier ist es ein leuchtendes Azurblau, ich träume von einem Rot oder Pink. (Bild über: The Designfiles)

Credits:

Blogs und Magazine: The Designfiles, Follow The Colours, Domino, Pufik Homes

Interiordesign: Masquespacio, Studio Amandine, Agathe Convert, Lis Designstudio on Behance

Farben: Flexa Farben

Hotels, Ferienorte: Hotel Henriette