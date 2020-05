Das kochen wir dieses Wochenende

Backofen auf 220 Grad vorheizen. Die Muffinform in den Backofen geben, bis sie heiss ist. In der Zwischenzeit Mehl, Backpulver, Zucker, Zitronenschale und Salz mischen. In einer anderen Schüssel Milch, Butter und Eier verrühren, beigeben und alles gut mischen. 10 Minuten ruhen lassen. Nun nehmen Sie die heisse Muffinform aus dem Backofen und geben in jede Mulde einen KL Butter. Anschliessend den Teig in die Mulden giessen, die Form zurück in den nun 200 Grad heissen Backofen geben und die Pfannkuchen etwa 15 Minuten backen, bis sie golden und aufgeplustert sind. Zum Schluss etwas Puderzucker darüberstreuen und mit frischen Beeren und Crème fraîche servieren.