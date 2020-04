Bunte Rezepte für eine ganze Woche

Und so geht die Tomatensauce:

Legen Sie Tomaten auf ein Backblech. Geben Sie Olivenöl darüber. Nun geben Sie Salz dazu, etwas Zucker oder Honig sowie Kräuter nach Ihrer Wahl. Rosmarin passt, aber auch Salbei, Thymian, Petersilie oder Basilikum. Legen Sie einige Knoblauchzehen dazwischen. Natürlich sind auch hier einige Sardellenfilets fein. Rösten Sie alles im Backofen bei 200 Grad etwa 30 bis 40 Minuten. Dann geben Sie alles zusammen in eine Küchenmaschine und pürieren die Sauce. Sie schmeckt fein zu Pasta, aber Sie können sie auch zu Bratkartoffeln servieren, zusammen mit Fisch oder Fleisch. Tipp: Wenn Sie einen sanften Knoblauchgeschmack wünschen, dann lassen Sie die Zehen in der Haut. Am Schluss des Prozesses können Sie eine oder mehrere Knoblauchzehen enthäuten und in die Sauce integrieren. Knoblauch schmeckt milder und leicht süsslich, wenn er in der Haut geröstet wird.