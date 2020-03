Geben Sie Olivenöl in eine Gusseisenpfanne. Den Pancetta anbraten und zur Seite legen. Nun das Fleisch anbraten und zum Pancetta legen. Dann dünsten Sie die Rüebli, den Sellerie und die Zwiebeln ca. 10 Minuten an. Geben Sie den Knoblauch und den Peperoncino bei. Sobald diese duften, das Fleisch zurück in die Pfanne geben und erhitzen. Anschliessend das Tomatenmark untermischen, erhitzen und danach den Wein und die Bouillon dazugiessen. Aufkochen und die Tomaten, die Milch, das Lorbeerblatt und den zerrissenen Basilikum beigeben. Zugedeckt etwa drei Stunden auf kleiner Hitze köcheln. Danach Basilikum und Lorbeer rausfischen. Wenn das Fleisch so weich ist, dass es zerfällt, noch ein wenig mit einer Gabel zerreissen. Tagliatelle gemäss Packungsangaben al dente kochen. Die Nudeln in die Sauce geben, noch zwei Minuten weiterkochen und mit geriebenem Parmesan servieren.