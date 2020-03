Erste Frühlingsgefühle auf dem Teller

Mischen Sie in der Küchenmaschine eine Pesto mit Pinienkernen, geriebenem Parmesan oder Pecorino, Olivenöl, Basilikum und Petersilie. Waschen Sie den Spinat. Erhitzen Sie reichlich Olivenöl in einer grossen Pfanne und geben Sie einen halben Peperoncino und eine zerquetschte Knoblauchzehe bei. Wenn der Knoblauch durftet, geben Sie den Spinat bei. Achten Sie darauf, dass der Knoblauch nicht anbrennt. Anschliessend den Deckel auf die Pfanne geben und alles so lange köcheln, bis der Spinat zusammenfällt. Das geht bloss einige Minuten. Dann nehmen Sie den Knoblauch und den Peperoncino wieder heraus. Tropfen Sie die Bohnen ab und mischen Sie sie unter den Spinat. Nach Belieben mit Salz abschmecken. Geben Sie etwas Pesto dazu und servieren Sie alles mit Granatapfelkernen und Pinienkernen. Sie können die Pinienkerne in der Pesto und beim Servieren auch mit Kürbiskernen oder gerösteten geschälten Haselnüssen ersetzen.

Kochen mit getrockneten Bohnen:

Wenn Sie keine Dosenbohnen möchten, dann legen Sie die weissen Bohnen über Nacht in Wasser ein, etwa 12 Stunden. Die Bohnen vorher waschen, in eine grosse Schüssel geben und mit kaltem Wasser übergiessen. Anderntags die Bohnen abtropfen und spülen. Die Bohnen in eine grosse Pfanne geben und so viel Wasser dazugiessen, dass es die Bohnen etwa 2 cm bedeckt. Etwa eine Stunde zugedeckt sanft köcheln lassen. Kein Salz beigeben.