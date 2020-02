Eine ganze Woche besser kochen

Bestreichen Sie die Backform gut mit Olivenöl. Sie können Sie nach Geschmack auch noch mit einer Knoblauchzehe ausreiben. Kochen Sie die Spaghetti etwa 4 Minuten weniger als al dente. Mischen Sie den Fontina, den Pecorino, die Ricotta, den Halbrahm, die Eier, den Pfeffer, die Muskatnuss und die abgeriebene Zitronenschale gut in einer Schüssel. Giessen Sie die Pasta an und vermischen Sie sie mit etwas Olivenöl. Vermischen Sie die schon etwas gekühlte Pasta mit der Käse-Eier-Rahm-Mischung und geben Sie sie in eine runde, tiefe Backform. Achten Sie darauf, dass die Spaghetti nicht ganz in der Sauce versinken. So bekommen sie eine knusprige Kruste, die dem Pie Textur gibt. Anschliessend noch etwas geriebenen Parmesan darüberstreuen, alles mit ein wenig Olivenöl beträufeln und den Spaghetti-Pie im 200 Grad heissen Backofen etwa 40 Minuten backen. Sie sollten den Pie noch etwa 10–15 Minuten in der Form lassen, bevor Sie ihn herausnehmen. Anschliessend den Pie in Tortenstücke schneiden und zu einem feinen Salat servieren.