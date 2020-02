10 blitzschnelle Znachtideen

Und so gehts:

Buttern Sie kleine Ramequins aus und geben Sie in jedes Förmchen eine Handvoll gefrorene Erbsli und einige frische oder getrocknete Morcheln, die Sie vorher in Milch eingelegt haben. Dann kommt ein guter Esslöffel Crème fraîche dazu. Schlagen Sie je ein Ei in die Förmchen und würzen Sie mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Backen Sie die Eier im Bain-Marie. Hierzu füllen Sie eine Form mit Wasser und stellen die Ramequins hinein. Dann legen Sie das Ganze für ca. 10 Minuten in einen auf 200 Grad vorgeheizten Backofen. Die Eier mit frischen Kräutern servieren und geniessen. Varianten: Sie können praktisch alle Zutaten in die Oeufs cocotte geben: Schinkenstreifen, Champignons, kleine Tomaten, ein bisschen Pesto, Spinat oder Resten vom Vortag. Oder versuchen Sie einfach neue Kombinationen mit dem, was Sie gerade zu Hause haben.