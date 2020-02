So wird Ihr Alltag eleganter

In Zeiten von Realityshows und Influencern ist echte Eleganz ein seltenes Juwel. 60 Tipps – für die Wohnung und fürs Leben.

Diana Vreeland, die eleganteste aller Moderedaktorinnen, sagte einmal: «Es kommt nicht auf das Kleid an, das Sie tragen, sondern auf das Leben, welches Sie mit dem Kleid leben.» Noch stärker stimmt diese Aussage, wenn man sie auf die Wohnung bezieht. Glücklich wohnen und sich wohlfühlen hat mehr Eleganz als alle schicken teuren Möbel aus der Designabteilung. (Bild über: Coco Kelley, Foto: Jesper Florbrandt)

Natürlich müssen Sie nun nicht elegant sein oder elegant werden. Aber die einen oder anderen Tipps in Sachen Eleganz helfen, den Alltag und das Zuhause anders anzugehen.

So wird das Zuhause eleganter

1 Vergessen Sie nie, dass Eleganz nichts mit Geld zu tun hat und dass es nicht für alle wichtig ist, elegant zu sein.

2 Echte Eleganz wirkt zufällig und selbstverständlich. Sie ist nicht aufgesetzt. Bemühen Sie sich also nicht zu fest darum, sondern gehen Sie Eleganz entspannt an.

3 Vereinfachen Sie Ihr Zuhause, Ihren Haushalt und die Art, wie Sie wohnen. Planen Sie auch Ihre Termine besser: Alles, was zu viel, zu kompliziert oder zu stressig ist, nimmt dem Leben die Eleganz.

4 Achten Sie darauf, immer aufzuräumen.

5 Ignorieren Sie Trends oder setzen Sie bloss Akzente damit.

6 Entscheiden Sie sich für eine ruhige Farbigkeit in der Einrichtung und setzen Sie Farben punktuell ein.

7 Stellen Sie immer frische Blumen in die Wohnung. Grosse Sträusse von gleichen Blumen sind besonders chic.

Eleganz hilft im Umgang mit anderen

8 Es ist viel wichtiger, nett zu sein, als immer recht zu haben.

9 Machen Sie nicht auf die Fehler von anderen aufmerksam.

10 Warten Sie immer geduldig, bis Sie an die Reihe kommen, drängeln Sie sich nie vor und lassen Sie anderen auch mal den Vortritt.

11 Akzeptieren Sie Komplimente dankbar und machen Sie anderen ehrliche Komplimente.

12 Bluffen Sie nicht und erzählen Sie nicht immer von sich selbst. Hören Sie anderen aufmerksam zu und nehmen Sie sich Zeit dafür.

13 Behandeln Sie immer alle mit Respekt.

14 Merken Sie sich alle Namen und erinnern Sie sich an Geburtstage.

Bei Einladungen kann Eleganz nützlich sein

15 Lernen Sie ein bisschen was über Weine und servieren Sie einen ausgewählten Wein als Ihren Hauswein.

16 Servieren Sie ein Hausgericht, das alle lieben. So freuen sich Ihre Freunde darauf, wenn Sie bei Ihnen eingeladen sind.

17 Stellen Sie das Handy beim Essen ab. Stellen Sie es immer ab, wenn Sie eingeladen sind oder zum Essen ausgehen.

18 Bringen Sie immer ein kleines Geschenk mit, wenn Sie eingeladen sind.

19 Lernen Sie, Cocktails zu mixen, und servieren Sie Kaffee und Tee nach einem Abendessen.

20 Wenn Sie Gäste haben, die übernachten, geben Sie Ihnen alles, was sie brauchen. Auch Wasser und ein Glas für neben das Bett.

Mit guten Manieren wird alles einfacher

21 Stellen Sie Ihre Gäste oder Freunde einander vor und bringen Sie bei Einladungen Menschen zusammen, die sich gut verstehen.

22 Schreiben Sie Dankeskarten für Einladungen, Hilfeleistungen oder Geschenke.

23 Sprechen Sie nicht zu laut.

24 Hören Sie zu, ohne zu unterbrechen.

25 Decken Sie den Tisch immer mit Stoffservietten.

26 Seien Sie immer pünktlich.

27 Jammern Sie nicht über alles und tratschen Sie nicht.

28 Lernen Sie auf eine nette, bestimmte Art, Nein zu sagen.

Bilden Sie sich weiter

29 Lesen Sie viel und achten Sie auf eine gute Allgemeinbildung.

30 Lernen Sie Sprachen.

31 Seien Sie interessiert an Kunst und Kultur und reisen Sie, wann immer Sie können.

32 Bleiben Sie modisch auf dem neuesten Stand, aber machen Sie nicht jeden Trend mit.

33 Halten Sie alle Kleider und Schuhe gepflegt und tragen Sie nicht zu viel Make-up.

34 Wählen Sie ein dezentes Parfüm und benutzen Sie es in kleinen Dosen. Das gilt auch für Aftershaves.

35 Lernen Sie tanzen und gehen Sie an Konzerte, ins Theater, in die Oper und ins Ballett.

36 Lernen Sie, eine Flasche Champagner ohne grossen Knall aufzumachen, und trinken Sie Champagner im Weissweinglas.

Bleiben Sie bescheiden

Diana Vreeland gab auch Ratschläge in Sachen Stil, die sie für sich selbst nutzte. So sagte sie, dass sie gelernt habe, ihre körperlichen Nachteile in Vorteile zu verwandeln: «Wenn du zu gross bist, mach dich grösser, trag hohe Absätze. Wenn dein Hals zu lang ist, sei stolz drauf, mach ihn länger. Wenn du eine zu lange Nase hast, reck sie in die Höhe und mach sie zu deinem Markenzeichen.» Also, nicht jammern und denken, dass Eleganz etwas mit Geld oder Prestige zu tun hat, sondern das nutzen, was man hat, und einen unvergleichlichen Stil damit kreieren.

37 Machen Sie Budgets und halten Sie sie ein.

38 Wählen Sie immer Qualität statt Quantität.

39 Übertreiben Sie nie, aber achten Sie darauf, dass Sie genug kochen. Und seien Sie grosszügig. Geiz ist nicht elegant.

40 Kontrollieren Sie sich in schwierigen Situationen. Bleiben Sie ruhig, verständig und hilfsbereit.

41 Tun Sie anderen kleine Gefallen, ohne etwas dafür zurückzuerwarten.

Wählen Sie Klassiker

42 Entscheiden Sie sich für weisse Bettwäsche, weisse Tischwäsche und weisse, flauschige Tücher im Bad.

43 Kaufen Sie keine bunten Billigartikel aus Plastik. Auch nicht für den Putzschrank.

44 Ziehen Sie Naturprodukte vor und achten Sie auf Nachhaltigkeit.

Achten Sie auf die kleinen Dinge

45 Haben Sie immer Kerzen im Haus.

46 Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause gut riecht. Gehen Sie aber dezent um mit Raumdüften.

47 Stellen Sie Blumen in Glasvasen und achten Sie darauf, dass das Wasser frisch bleibt.

48 Stapeln Sie interessante Bücher auf dem Couchtisch.

49 Bieten Sie Gästetücher und Gästeseifen an.

50 Füllen Sie Flüssigseife in hübsche Dispenser ab und platzieren Sie Papiertücherboxen in einer passenden Hülle.

51 Servieren Sie Wasser in Karaffen.

Altmodisch ist eleganter

52 Schreiben Sie für wichtige Angelegenheiten Briefe statt Mails.

53 Laden Sie zu Partys mit einer handgeschriebenen Einladungskarte ein.

54 Seien Sie galant und lassen Sie Galanterie zu.

55 Schaffen Sie sich einen Smoking beziehungsweise ein langes Ballkleid an.

56 Kleiden Sie sich für jede Angelegenheit passend. Achten Sie darauf, dass die Kleider gut sitzen und eher unauffällig sind.

57 Schreiben Sie Tagebuch.

Verlieren Sie nie die Lebensfreude

58 Bleiben Sie positiv und nehmen Sie Ihr eigenes Glück selbst in die Hand.

59 Seien Sie mutig und bleiben Sie sich treu.

60 Geniessen Sie den Moment.