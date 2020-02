Ein Bürohäuschen mitten in der Altstadt

Der wunderschöne Arbeitsort von Architektin Daniela Aeberli und ihrem Team macht Lust, auch das eigene Büro neu einzurichten.

Innenarchitektur: Aeberliarchitekten

Mitten in der Zürcher Altstadt steht ein kleines, feines, weisses Häuschen. Mein Hündchen Miss C. und ich haben beim Vorbeispazieren schon oft reingeschaut und freuten uns, dass es noch so richtig hübsche Arbeitsorte gibt. Es ist das Architekturbüro von Daniela Aeberli und ihrem Team.

Daniela Aeberli renoviert historische Häuser und Baudenkmäler. Bei ihren jeweiligen Eingriffen steht der respektvolle Umgang mit der historischen, wertvollen Bausubstanz an erster Stelle. Für sie bedeutet das eine Adaption des Bestehenden und immer auch eine Reise auf den Spuren des Gelebten. Sie kreiert Architektur und Innenarchitektur, die nachhaltig erlebbar ist. Bei ihren Projekten handelt es sich um ganz unterschiedliche Orte wie öffentliche Gebäude, Privathäuser oder kleine Cafés.

So hat die Architektin auch ihr Atelier, das vorher eine Schreinerei war, sanft und liebevoll renoviert und es in einen richtig gemütlichen Arbeitsort verwandelt. Damit dieser Ort nicht nur Büro und Atelier ist, machen ihn wohnliche Möbel zum Teilzeit-Zuhause.

Als echtes kleines Prachtstück leuchtet das Häuschen zwischen «richtigen» Häusern strahlend weiss heraus.

Die Arbeitstische sind gross und bieten mehr als bloss Platz für den Bildschirm. Für punktuelles und warmes Licht sorgen Klemmleuchten, als Papierkorb dient ein echter Korb.

Am runden Tisch stehen Designerstühle und darauf Keramik von Linck. Überall im Architekturbüro findet man Bilder, welche die Atelieratmosphäre an diesem kreativen Arbeitsort unterstützen.

Auf der Rückseite befindet sich ein kleiner Hinterhof. Die grossen Fenstertüren stehen im Sommer oft offen und laden das Team an die frische Luft ein.

Infos:

Das Architekturbüro: Aeberli Architekten

Das Häuschen kann man auch als Fotoloction mieten: November Oscar Sierra Whisky