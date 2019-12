Das wird ein Festessen!

Braten Sie das Rindsfilet in Butter und Olivenöl rundum an. Nehmen Sie es vom Feuer, würzen Sie es mit Salz und Pfeffer und reiben Sie es mit dem Dijonsenf ein. Zur Seite stellen. Die Pilze ganz klein schneiden und die Kräuter hacken. Den Schinken in Würfel schneiden und in der Butter braten. Anschliessend die Kräuter und Pilze beigeben und weiterbraten, mit dem Weisswein ablöschen und den Wein ganz einkochen lassen. Die Hälfte der Schinken-Pilz-Füllung auf den ausgewallten Blätterteig legen und anschliessend das Filet darauflegen. Die zweite Hälfte der Füllung auf das Filet legen, ein Paket machen und eventuell übrigen Teig abschneiden. Anschliessend den Teig mit den verquirlten Eigelb einstreichen und das Filet im heissen Ofen bei 200 Grad ca. 20–30 Minuten backen. Vor dem Servieren einige Minuten ruhen lassen und geniessen.