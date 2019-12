Der grosse Sweet-Home-Geschenkeratgeber

Schenken Sie Freude am Wohnen – mit diesen 92 persönlich kuratierten Ideen für jedes Zimmer.

Geschenke für den Wohnbereich sind persönlich, und sie begleiten einen oft eine sehr lange Zeit. Natürlich ist auch bei solchen Geschenken wichtig, dass sie schön und besonders sind und zur beschenkten Person passen. Ein Geschenk darf ruhig etwas aus dem Rahmen fallen. Ein Alltagsgegenstand, den man sich auch selbst kauft, lässt das Herz meist nicht höher hüpfen. Suchen Sie das Besondere. Das kann auch gerne eine viel schönere Version eines Gegenstandes sein, den man vielleicht bereits besitzt.

Ich habe für Sie einige Onlineshops nach guten Ideen durchstöbert. Via Links gelangen Sie direkt zu den entsprechenden Seiten. Es lohnt sich aber auch, sich in den Shops umzusehen. Auch können viele Ideen hier als Inspiration für etwas Ähnliches in einem anderen Geschäft dienen. Gehen Sie in die Stadt! Darauf macht auch meine bereits erschienene Shoppinggeschichte aus Zürich Lust. Und gönnen Sie sich auch selbst Weihnachtsfreuden, dann werden Sie nämlich später nicht enttäuscht sein, wenn Sie mal wieder das Falsche geschenkt kriegen. (Bild: Food 52)

Geschenke fürs Wohnzimmer

Diese Geschenke fürs Wohnzimmer sind Hingucker und helfen, das Wohnen schöner und angenehmer zu machen. (Das Bild ist vom Onlineshop des Blogs The Socialite Family)

1 So ist Teetrinken auch auf dem Sofa möglich: Tabletttisch für 100 Fr. von Zara Home.

2 Damit bleibt die Stube sonnig und warm: Sonnenskulptur von Bitossi für 90 £ von Liberty London.

3 Schönes Licht kann man nie genug haben: Tischleuchte mit lackiertem Holzfuss für 420 Euro von The Socialite Family.

4 Ein Topf mit Gesicht wartet auf grüne Haarpracht: Cachepot aus Terracotta für 50 Fr. von La Redoute.

5 Ein Kissen für mehr Eleganz auf dem Sofa: Die Kissenhülle für 8 Fr. von H+M Home, Sie finden auch die passende Füllung online, für 13 Fr.

6 Auch ohne Blumen sieht diese Streifenvase einfach umwerfend aus: Vase Domino für 37 Euro von The Socialite Family.

7 Ein wirklich glamouröser Cocktailshaker in toller Form, für 45 £ von Conran Shop London.

8 Auch Streichhölzer brauchen ein Festtagskleid: Streichholzhülle aus Messing mit Edelstein für 19 Euro von Ferm Living.

9 Wandleuchten haben immer Platz: elegante Leuchte für 135 Fr. von La Redoute.

10 Ein Bild von einem Dschungel: Rollbild mit Dschungelmotiv für 38 Fr. von La Redoute.

11 Wilde Muster für coole Cocktailuntersetzer, das 4er-Set für 22 Fr. von Fleux.

12 Wer passt zusammen, wer trennt sich? Ein heisses Thema in der Weihnachtszeit, das man auch spielen kann: Paarspiel für 36 Fr. von Zara Home.

13 Wie wärs mit Blaulicht auf dem Sideboard? Tischleuchte für 175 £ von The Conran Shop London.

14 Ein Lampenfuss mit Stadtbild, hübsch mit einem unifarbenen Schirm: Leuchte für 80 Fr. von H+M Home.

15 Süss, dekorativ und sehr glamourös: Mops aus Porzellan für 144 £ von Mineheart .

16 Nie mehr alleine kuscheln: Giraffenkissen für 52 £ von Mineheart.

17 Acht Arme, vier Kerzen – dieser Oktopus macht ganz schön was her: Kerzenleuchter für 32 £ von Rockett St. George.

Geschenke fürs Schlafzimmer

Vielen Schlafzimmern fehlen die liebevollen Details. Verschenken Sie edle Bettwäsche, ein Zierkissen, einen hübschen Spiegel und ein bisschen Koketterie. (Bild und Bettwäsche vom Schweizer Onlineshop Naughty Linen)

18 Du bist die Schönste im ganzen Land: Wandspiegel für 70 Fr von Zara Home.

19 Schlafen auf der rosa Wolke ist ab jetzt Alltag: Bettwäsche aus Leinen, Kissenbezug 50/70 zu 65 Fr. und Duvetbezug 160/210 für 190 Fr. von Naughty Linen.

20 Damit Kerzenschein auch das Schlafzimmer verzaubert: Windlichter mit Korbhüllen à 56 Euro von Maison Sarah Lavoine.

21 So duftet der Frühling: Aerin Tuberose Le Jour für 220 Fr. von Jelmoli.

22 In diese Hand legen wir den Schmuck gerne ab: Vintage Hand für 16 £ von Rockett St. George.

23 Kuschlig, weich, flauschig und leicht: Mohairdecke für 170 Fr. von Zara Home.

24 Jedes Nachttischchen braucht ein bisschen Rampenlicht: Tischleuchte für 84 Fr. von La Redoute.

25 Nachts tanzen die Mäuse Rock ’n‘ Roll: Mausleuchte für 73 £ von Rockett St. George.

26 Von Hollywood träumen mit dem Satinpyjama für 70 Fr. von H+M Home.

27 Damit dir nicht nur warm ums Herz ist: Flanellhülle für die Bettflasche für 12 Fr. von Manor.

28 Das Zierkissen bringt Stil und Komfort aufs Bett: Kissen mit Aubusson-Dessin 50/50 für 36 £ von Angel & Boho.

29 Weil eine Überdecke jedes Bett schöner macht: Samtquilt 180/250 für 150 Fr. von H+M Home.

30 Den nächsten Rosenstrauss nimmst du mit einem Augenzwinkern auf: Vase mit Gesicht für 35 Fr. von H+M Home.

31 Rote Bäckchen passen perfekt zur Winterblässe: Wangenrouge für 28 Fr. von Manor.

32 Die Goldene Palme geht an dich: Kerzenständer für 12 £ von Angel & Boho.

33 Bald beginnen die neuen Zwanzigerjahre. Vor hundert Jahren trank man Gin aus Tassen in Speakeasies, heute geniessen wir auch einen Frühstückskaffee daraus: Gin-Tasse für 25 £ von Rockett St. George.

Geschenke fürs Esszimmer und die Küche

Nichts rühmt sich einer grösseren Beliebtheit als Kochen, Essen und Gastgeberei. Alle diese Leidenschaften bieten Inspiration für schöne Geschenkideen. Schenken Sie besondere Gläser, ein schönes Salatbesteck, wickeln Sie eine gute Flasche Wein in ein schönes Küchentuch, und verwöhnen Sie Geniesser mit Gourmandisen. (Das Bild ist vom Onlineshop des Blogs The Socialite Family)

34 Damit man Champagner wie in den amerikanischen Filmen trinken kann: Champagnerschalen, das Zweierset für 39 Euro von Ferm Living.

35 Sind sie nicht ausserordentlich prächtig? Gläser im Schildpattlook, das 4er-Set für 33 Euro von Fleux.

36 Weil einfach alles besser geht mit einer starken Tasse englischen Tees: Email-Tassen im Schottenlook für 18 Fr. von Zara Home.

37 Wie ist das schon wieder mit dem Salatbesteck? Meistens hat man keines, ein altes oder ein unattraktives: Zeit für ein glamourös goldenes Salatbesteck für 20 Fr. von H+M Home.

38 Wer gerne etwas auf Brettern anrichtet, macht das eleganter auf Keramik statt auf Holz: Handbemalte Keramikschneidebretter für 54 Fr. von La Redoute.

39 Auch Gangsta-Rapper essen gerne: «From Crook to Cook», Snoop-Dogg, Kochbuch für 18 £ von Rockett St. George.

40 Panettone mit Zitrusfrüchten und Safran in einer sizilianisch üppigen Dose von Dolce & Gabbana, für 50 Fr. von Jelmoli.

41 Da sind Kochlöffel am schönsten aufgehoben: Keramikdose für Kochbesteck für 34 Euro von Maison Sarah Lavoine.

42 Weil man Küchentücher immer gebrauchen kann und es in vielen Haushalten zu wenig hübsche davon gibt: Küchentücher à 15 Euro von Ferm Living.

43 Der kleinste Teller zuoberst, der grösste ganz unten – diese Teller zeigen im Trompe-l’oeil-Effekt gleich drei Teller zusammen: Teller à 32 £ von Mineheart – auch schön an der Wand!

44 Nun weisst du immer, wie viel Gramm eine Tasse fasst, wie heiss Fahrenheit in Celsiusgrad ist und wie lange du Gemüse kochen musst, bis es gar ist: Kochtabelle als Poster für 40 Fr. von H+M Home.

45 Tabletts können auch Fruchtschalen sein oder hübsche Dinge zusammenhalten, Tablett in Litschirosa für 60 Euro von The Socialite Family.

46 Sei ja nicht betupft, aber liebe Tupfen: Getupfter Keramikkrug für 90 £ von Liberty London.

47 Sie sind so schön, dass sie sich auch auf dem Tisch zeigen können: formschöne Pfannen, zwischen 90 und 170 Fr. von Zara Home.

48 Manchmal sieht etwas Günstiges aus wie «a million dollar»: Teegläser mit Korbhalter, das 4er-Set für 18 Fr. von La Redoute.

49 Auch für Süppchen und Desserts: Leopardentasse für 8 Fr. von H+M Home.

50 Geniesser sind begeistert von einem prall gefüllten Gourmetkorb: Geschenkkorb Il Viaggiator Goloso mit exzellenten italienischen Delikatessen für 109 Fr. von Manor.

51 Perfekte Gastgeber lieben das Gästebuch für 55 Euro von Ferm Living.

Geschenke fürs Kinderzimmer

Eltern, werdende Eltern und Kinder lieben verspielte Dinge, besondere Fundstücke und alles, was das Kinderzimmer und das Leben darin bereichert. (Bild: Zara Home)

52 Kleine Jamies und Nigellas beginnen früh: Kinderküche aus Holz für 100 Fr. von Zara Home.

53 Starke Frauen tragen grosse Sonnenbrillen: Holzfiguren Jackie und Anna à 40 Euro von Fleux.

54 Für Broccoli, Breichen und Bananenglace: Bärengeschirr ab 8 Fr. von H+M Home.

55 Babydecken müssen kuschlig sein und weich wie diese mandelgrüne Decke für 60 Euro von The Socialite Family. Dazu gehören ein Paar gestrickte Finkli. Das Set gibt es auch in Rosenholzrosé, Senfgelb oder Rahmweiss.

56 Wolken und Sterne und Weihnachtsstimmung das ganze Jahr: Wolkenleuchte für 36 Fr. von La Redoute.

57 Diese Uhr tickt im Kinderzimmer auf freundliche Art: Katzenuhr für 78 £ von Conran Shop London.

58 Weil du mein grösster Rockstar bist: Rock-Leuchtschrift für 83 Fr. von Maisons du Monde.

59 Sie ist hübsch und begleitet dich überallhin: Plüschpuppe mit Handtasche für 30 Fr. von Zara Home.

60 Häng deine Kleider ruhig im Himmel auf: Wolkenhaken für 8 Fr. von H+M Home.

61 Wenn der kleine Löwe genug gebrüllt hat, wird er vom noch kleineren Löwen liebevoll mit Brahms in den Schlaf gesungen, Spieluhr Löwe für 39 Euro von Ferm Living.

62 Weil du wie Lewis Hamilton durch die Wohnung rasen möchtest: Rennauto aus Holz für 120 Fr. von Maisons du Monde.

63 Hinter dem Regenbogen fängt die zauberhafte Spielwelt an: Holzregenbogen zum Zusammensetzen für 20 Fr. von Zara Home.

64 Ein echtes Sweet Home beginnt im Kinderzimmer: Puppenstube für 199 Euro von Ferm Living.

65 Aufklappen, und das Abenteuer beginnt: Spielzelt für 115 Euro von Ferm Living.

66 Löwenstark, der Teppich, und ein toller Spielplatz auf dem Boden: Löwenteppich für 89 £ von Conran Shop London.

67 Damit du lernst, alle Tiere zu lieben: Druck mit einem Wolf aus Äthiopien, für 20 £ von der Künstlerin Abigail Brown.

Geschenke fürs Badezimmer

Sich zu pflegen, bedeutet auch, sich zu verwöhnen. Unterstützen Sie das mit liebevoll ausgesuchten Dingen rund um die Schönheit, das Wohlbefinden und den Stil im Badezimmer. (Das Bild zeigt ein Badezimmer von der französischen Interiordesignerin Sarah Lavoine, die einen wunderschönen Onlineshop hat und viele Ladenfilialen in Frankreich.)

68 «Oh baby, take a walk on the wild side»: Leopardenschlappen aus Frottee für 50 Fr. von Zara Home.

69 Wenn du, wie die Royals, dezente Nägel möchtest statt Krallen wie die Kardashians: Blassrosa Chanel-Nagellack für 38 Fr. von Manor.

70 Damit man nach einem Bad hübsch vor dem Fernseher kuscheln kann: Wolldecken à 280 Euro von Maison Sarah Lavoine.

71 Manchmal braucht es einfach rote Lippen: Lippenstift von Nars für 35 Fr. von Manor.

72 Runter mit dem biederen Spiegelkasten und hin mit einem coolen Regal: Spiegelregal für 95 £ von Rockett St. George.

73 Eine Vase wie eine Skulptur: Diese Figur passt wunderschön in jedes Badezimmer, Vase Love Handles für 340 £ von Conran Shop London.

74 Frisch und strahlend durch den Alltag mit dem Damascan Rose Facial Treatment für 77 Fr. von Aesop.

75 Für Kopf- und Barthaar: Wiener Seife mit Hopfen und Salz für 28 Fr. von Manufactum.

76 Bei Kerzenlicht baden kann man nun mit bunter Begleitung: Kerzenständer als Figur für 28 Fr. von Fleux.

77 Seifenschalen sind nicht so einfach zu finden, deshalb geben sie mit oder ohne Seife ein perfektes Weihnachtsgeschenk ab, Seifenschale Bendum für 25 Euro von Ferm Living.

78 Ein Bad aus England: Penhaligons Artemisia Bath Oil für 113 Fr. von Jelmoli.

79 Einer fürs Leben: Rasierpinsel mit Dachshaar für 342 Fr. von Manufactum.

80 Manchmal haben Parfüme etwas Verruchtes: Jasmin et Cigarette ab 105 Fr. von Opia.

81 Kaschmirpulli zu Filz gewaschen oder die Polyesterbluse verfärbt? Mit dieser Wäschezeichen-Anleitung verstehst du endlich, was alle Symbole in den Etiketten bedeuten: Waschsymbol-Poster für 40 Fr. von H+M Home.

Geschenke fürs Homeoffice

Daheim möchte man auch arbeiten können oder zumindest herumwerkeln. Mit diesen ausgewählten Geschenkideen macht das Homeoffice noch mehr Freude. (Bild: Ferm Living)

82 Wie ein kleiner Bürohelfer schluckt diese attraktive Schale alles, was Unordnung auf der Arbeitsfläche verursacht: Schale auf Füssen für 119 Euro von Ferm Living.

83 Kleinkram und Aktuelles steht in dieser Box praktisch und attraktiv bereit: Blumenbox aus Metall für 199 Euro von Ferm Living.

84 Jedes noch so kleine Pult braucht eine elegante Leuchte, damit das Homeoffice komplett ist: Tischleuchte mit grünem Keramikfuss für 96 Fr. von La Redoute.

85 Diese handbemalten Schalen wirken wie aus alten Künstlerateliers und geben dem Homeoffice das kreative «je ne sais quoi»: Schale für 36 Fr. und Vase für 45 Fr. von La Redoute.

86 Ein Etui braucht man, wenn man nicht nur in die Tasten hauen möchte: Stifte-Etui für 25 £ von Mineheart.

87 Schere, Schnur, Papier? Dieses Füchslein, das hilft dir: Fuchsfigur als Schnur- und Scherengefäss für 30 £ von Rockett St. George.

88 Dieser Übertopf wertet ein Pult auf und bietet nicht nur für Pflanzen Platz, sondern auch für Stifte und Kleinkram: Topf für 45 Fr. von La Redoute.

89 Schreiben Sie mehr: Edles Notizbuch zu 30 £ von Liberty London.

90 Nicht alles passt ins Internet: Ein Notizkalender für Liebeserklärungen an den Alltag, für 22 Fr. von Manufactum.

91 Wer keine Aussicht hat vom Arbeitsplatz aus, hängt einen hübschen Print an die Wand: Kunstdruck mit Stein für 49 Fr. von Opia.

92 Woche für Woche lässt sich das Leben viel schöner, detaillierter und privater auf Papier planen statt nur im Onlineprogramm: Wochenkalender für 14 Fr. von Manufactum.