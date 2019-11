Wie wärs mit einer Portion Süden?

Und so gehts:

Bestreichen Sie Pouletstücke mit Salz, Pfeffer und Olivenöl. Schälen Sie Kartoffeln und schneiden Sie sie in Stücke. Schneiden Sie Peperoni in Stücke. Legen Sie die Pouletbrüstchen, die Kartoffelwürfel, die Peperoni, kleine Tomaten, Kapern, einige Oliven in eine grosse Backform. Mischen Sie alles mit Salz und Olivenöl. Geben Sie ein Glas Weisswein darüber und mischen Sie gehackte Kräuter wie Oregano, Thymian und Petersilie darunter. Gemeinsam mit einigen Koblauchzehen, in einer separaten kleinen Schale, im 200 Grad heissen Backofen etwa 40 Minuten rösten, bis alles gar ist. Anschliessend mischen Sie etwas vom süsslich gewordenen Knoblauch unter und servieren das Gericht mit frisch gehackter Petersilie und etwas Zitronensaft.