Wissen Sie schon, was Sie heute kochen?

Und so gehts:

Schneiden Sie Zucchetti in Rädchen. Ich gebe dann reichlich Olivenöl in eine Pfanne. Meine Pfanne, die ich dafür benütze, ist eine Schnitzelpfanne von Riess. Aber jeder hat seine Lieblingspfannen zum Braten und Dünsten. Ich zerdrücke eine Knoblauchzehe und zerreisse ziemlich viel Basilikum. Den Knoblauch gebe ich mit dem Öl in die Pfanne und erhitze beides langsam. Es darf nie zu heiss werden. Wenn der Knoblauch duftet, kommen die Zucchettirädchen rein. Ich lege die Knoblauchzehe zur Vorsicht auf ein Zucchettirädchen, damit sie ja nicht anbrennt. Dann kommt der Basilikum dazu und etwas Meersalz. Mit Liebe und Geduld dünste ich die Zucchetti an, bis sie weich, aber noch bissfest sind. In der Zwischenzeit können Sie Vollkornspaghetti al dente kochen. Anschliessend mischen Sie die abgetropften Spaghetti mit den Zucchetti. Nehmen Sie vorher die Knoblauchzehe heraus und behalten Sie etwas Pastawasser zurück. Nun mischen Sie alles gut. Falls es zu trocken sein sollte, geben Sie etwas Pastawasser dazu. So bringen Sie Abwechslung in dieses Gericht: Servieren Sie das Gericht mit etwas zerbröseltem Fetakäse oder geriebenem Pecorino Romano.

Angebratene Frühlingszwiebeln machen diese Spaghetti rezenter.

Raffiniert wird es, wenn Sie geröstete Pinienkerne oder geröstete, geschälte Mandeln dazugeben.