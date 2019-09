10 Rezepte voller Gemüse

Und so gehts:

Schneiden Sie Peperoni in allen drei Farben in Stücke. Schneiden Sie Zucchetti in Scheiben und rote Zwiebeln oder Schalotten in Stücke. Achten Sie darauf, dass alle Gemüsestücke die gleiche Grösse haben. Machen Sie eine Marinade mit 1 dl Olivenöl, 2 EL Zitronensaft, 1 fein gehackten Knoblauchzehe, etwas Salz und Pfeffer, 1 KL Honig und 1 EL getrocknetem griechischen Oregano. Mischen Sie alles Gemüse mit der Marinade und lassen Sie es eine halbe Stunde ruhen. Dann spiessen Sie die Gemüsestücke in schöner Abfolge auf Spiesschen. Falls Sie Holzspiesschen benutzen, weichen Sie diese vorher in Wasser ein. Braten oder grillieren Sie die Spiesschen rundum. Servieren Sie dazu eine Joghurtsauce. Diese mischen Sie mit Naturjoghurt, geraffelter Gurke, fein gehackter Pfefferminze, etwas Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle.