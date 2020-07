10 köstliche Rezepte mit Beeren

Und so gehts:

Geben Sie in jedes Glas etwa fünf Brombeeren und etwas Zitronensaft, ca. einen halben Kaffeelöffel. Zerdrücken Sie die Beeren mit einem Stössel, wie man ihn zum Beispiel für einen Caipirinha benutzt. Dann geben Sie Eiswürfel in das Glas und giessen einen oder zwei Schuss Gin ein. Füllen Sie mit einem guten Tonicwasser auf und garnieren Sie den Drink mit Brombeeren und etwas Rosmarin oder Thymian.