Best of: Zeit für ein Zuhause-Projekt

Wir haben es in der Hand, unser Zuhause schöner und uns glücklicher zu machen.

Während der Ferienzeit publizieren wir Texte, die bei den Leserinnen und Lesern besonders gut ankamen. Dieser Beitrag erschien erstmals am 27. Juni 2017.

Farbige Füsse und Pompons

In den Ferien bekomme ich immer Lust auf neue Projekte. Klar, da hat man auch Zeit daran zu denken und ist voller neuer Inspirationen. Aber da ich jetzt gerade doch lieber einen Negroni in der Bar am Schiffsteg gegenüber meinem Hotel trinken gehe statt zu bloggen, bekommen Sie hier einen bereits erschienen Kreativ-Blog nochmals zu lesen. Er ist voller solcher Selbermach-Projekte für viel Tatendrang nach den Ferien oder auch für frischere Ferientage zu Hause. Alle diese Ideen sorgen für dieses bestimmte Gefühl, das nach Veränderung und neuer Verbundenheit mit dem Zuhause ruft, und für das Glück, etwas mit den eigenen Händen anpacken zu können.

Auf dem Bild oben links sehen Sie eine coole Idee von VT Wonen: Einfache Holzstühle werden mit ungewöhnlich eingesetzter Farbe funky, poppig und brandneu. Der elegant-gemütliche Duschvorhang auf dem Bild rechts kommt aus einer Kollektion von Urban Outfitters. Er zeigt auch, wie man einem bestehenden, langweiligen Vorhang mit Pompon-Bändern auf die Sprünge helfen kann.

Zotteln

Pompons und Zotteln sind nicht dasselbe, die fröhlichen Dekorationen werden aber beide mit Wolle oder Garn gemacht. Fädeln Sie verschiedene Zotteln auf und machen mit den Zottelfäden einen Vorhang. Sie können mit Zotteln oder Pompons auch Decken, Taschen oder Schlüsselanhänger schmücken. (Bild über: Design Sponge)

Gemälde

Sind Ihre Wände zu leer, zu weiss, zu unpersönlich? Da helfen Bilder. Doch das mit den Bildern kann man nicht so einfach mit einer Shoppingtour erledigen. Kunst begegnet uns, Bilder sind keine Wohnaccessoires. Eine tolle Zwischenlösung ist auf diesem Bild von Anthropologie zu sehen. Es geht hier zwar um die Möbel, die Lampen und die Wohnaccessoires, doch das handgemalte Bild an der Wand macht Lust, den Pinsel in die Hand zu nehmen und sein Talent auf ein grosses Stück Papier zu bringen. Eine solche Malübung kann für eine Weile eine Wand beleben. Vielleicht kommt dann doch einmal ein tolles Bild, ein Wandbehang oder eine neue Farbe an die Wand.

Fransen

Wir schreiben die Zwanzigerjahre, Sie sind schön, reich, ein Stummfilmstar, eine Muse. Ihr Badezimmer ist luxuriös und hat edle Tücher mit langen Fransen. – Ja, klar, das klingt wie in einer dieser Sonntagabend-TV-Serien, aber diese tun uns ja manchmal ebenso gut wie luxuriöse Tücher mit langen Fransen. Mit ein wenig Zeit und Geduld können Sie solch edle Tücher selbst machen. (Bild über: Joy of nesting)

Landkarten

Fantasiereisen sind immer anregend. Lindern Sie Ihr Fernweh mit dieser charmanten Idee. Dafür tapezieren Sie eine Wand mit Landkarten. (Bild über: Salad Eyes)

Mehr Ideen mit Landkarten finden Sie in der Sweet-Home-Geschichte Wohnen im Land der Karten.

Jeansdecke

Aus Jeans kann man herauswachsen und ihnen danach ein zweites Leben geben. Trennen Sie sie auf, waschen Sie die Stoffteile, und bügeln Sie sie in noch leicht feuchtem Zustand glatt. Dann schneiden Sie sie in Stücke und nähen sie mit schönen Jeansnähten zusammen zu einer grossen Decke. (Bild: The Society Inc.)

Tauchen Sie für mehr Jeansideen in die kürzlich publizierte Jeansgeschichte.

Peddigrohr

Die kleinen hübschen Körbchen aus Peddigrohr waren Hits in den Fifties und zierten die biederen Stuben der Zeit. Doch wie so vieles hat auch die Peddigrohrflechterei einen Weg in die Moderne gefunden. Ganz apart sind zum Beispiel solch filigrane Rahmen um Spiegel. (Bild über: Inspirationsdeco)

Illustrationen

Viele Dekoideen haben einen besonderen Charme, wenn Sie zufällig, improvisiert und spontan wirken. Dazu gehört die Idee, Illustrationen aus Bilderbüchern einfach direkt an die Wand zu hängen. (Bild über: Dustjacket Attic)

Blumen

Hübsch wirkt die gleiche Idee mit Blumendrucken. Falls Sie auf Klebeband verzichten wollen, können Sie auch Büroklemmen an die Wand nageln und damit die Drucke anpinnen. (Bild über: yasminfloraldesign)

Bast

Ein wenig an Art déco erinnert diese einfache Idee, die viel hermacht. Sie lassen einen runden Spiegel beim Glaser in zwei Hälften schneiden und die Kanten schleifen. Dann kleben Sie Bastfransen in verschiedenen Grössen an die Schnittkante. (Bild über Westelm Blog)

Credits:

Blogs und Magazine: VT Wonen, Design Sponge, Joy of nesting, Salad Eyes

Shops und Kollektionen: VT Wonen, Urban Outfitters, Anthropologie, The Society Inc., West Elm, Yasmin floraldesign

Sweet Home Geschichten zum Thema: Wohnen im Land der Karten