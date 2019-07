Mehr als Fensterkleider

Weisse Vorhänge passen überall und bringen Frische und Leichtigkeit mit.

Vorhänge sind nicht nur im Winter ein Thema. Auch im Sommer hat man keine Lust, nachts in schwarze Löcher zu starren. Da viele Wohnungen und Häuser, besonders hierzulande, weisse Wände haben, sind Vorhänge aus weissen Stoffen eine gute Idee. Sie ziehen die Wandfarbe weiter in einer anderen Textur, wirken edel und vermitteln viel Frische und Leichtigkeit. In diesem Schlafzimmer sind die Wände in einem hellen Grau gestrichen. Und zwar nicht bis zur Decke. Das lässt diese grösser wirken und vergrössert den Raum optisch. Das Weiss der Vorhänge, der Möbel und der Bettwäsche leuchtet frisch hervor und die Gesamtanmutung ist freundlich und elegant. (Bild über: Entrance)

Klassische Vorhänge sind gefüttert. Das macht sie schwerer, opulenter und lässt sie schön fallen. Das Futter schützt zudem einen Stoff vor dem Ausbleichen durch die Sonne. Aber nicht immer passen solche klassischen Fensterkleider. Ein leichter Leinen- oder Baumwollstoff kann wunderbar entspannt und zugleich chic wirken, und er filtert das Licht auf eine sanfte Art. (Bild über: Birdasaurus)

An diesem Fenster wird gekonnt mit der Transparenz kokettiert. Hier dient ein steifer dünner Leinen- oder Organzastoff, der perfekt auf die Grösse des Fensters genäht wurde, als Vorhang. Als Kontrast zur Perfektion der Verarbeitung des Vorhangs sind schlichte Äste als Vorhangstange eingesetzt. Eine charmante und einfache Lösung, die ein Stück Natur und Landleben ins Haus bringt. (Bild über: Jersey Ice Cream Company)

Was gibt es Schöneres als leichte Vorhänge, die im Wind spielen? Gerade bei grossen Fensterfronten sind Vorhänge besonders wichtig. Man kann mit ihnen Schatten schaffen, aber auch Ruhe und Harmonie. Denn die Bewegung des Stoffes bricht die strengen Linien der Architektur. (Bild über: Focus damnit)

Im Sommer bleiben Türen gerne offen. Da springen Vorhänge in die Bresche. Sehr schön sind dafür schlichte, weisse, gewaschene Leinenstoffe. (Bild über: Tine K. Home)

Ich persönlich mag keine synthetischen Gewebe im Haus, sie sind selten schön und fassen sich auch nicht gut an. Und doch gibt es haufenweise Vorhang-Angebote aus Synthetik – von meist billig wirkenden Fertigvorhängen, die oft noch glänzen, über klassische transparente Meterware bis zu Lichtschutz bietenden Varianten. Ich empfehle immer natürliche Gewebe. Auch wenn diese mehr Pflege brauchen oder manchmal ein bisschen knittern. Diese schönen, leichten Leinenvorhänge schmeicheln doch dem Raum auf wunderschönste Weise. Grelle Synthetikstoffe können das nie. (Bild über: Archispaces)

Dieses Beispiel zeigt, das auch ungefütterte, schlichte Vorhänge üppig, edel und luxuriös wirken können. Dabei hilf eine gekonnt eingesetzte Überlänge und die richtige Stofffülle. Wenn Sie zu wenig Stoffbreite für den Vorhang wählen, dann hängt er ohne grossen Faltenwurf am Fenster und wird beim Zuziehen praktisch glatt. (Bild über: Inrichting Huis)

Ein hübscher Tüllvorhang verleiht hier einer schlichten Raumtrennung Charme und Poesie. Und natürlich auch Privatsphäre. (Bild über: Planète Déco)

Weisse Vorhänge sind nicht nur am Fenster eine gute Idee – mit ihnen kann man Stauraum verstecken und Räume trennen, ohne dass das Gesamtbild gestört wird. (Bild über: Entrance)

Eine wunderbare Rundumlösung ist in diesem Schlafzimmer zu sehen. Der riesengrosse Vorhang zieht sich durch den ganzen Raum und verhüllt gleichzeitig Fenster und Kleiderstauraum. (Bild über: Nordic Design)

